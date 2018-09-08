Один погиб, двое ранены в перестрелке фермеров в Туркестанской области

На поле возле одного из поселков Шардаринского раойна Туркестанской области произошла потасовка между фермерами, переросшая в перестрелку, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на пресс-службу ДВД области.



7 сентября 2018 года в дежурную часть Шардаринского РОВД поступило сообщение о том, что на поле возле одного из поселков произошла драка. "Прибывшие на место полицейские установили, что между дехканами (фермерами - прим.), которые не поделили клиентов, произошла потасовка с применением оружия. В результате этого один из потерпевших скончался на месте, еще двух с травмами доставили в больницу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Убийство", - сообщили в ведомстве.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых, жителей Туркестанской области. У одного из задержанных изъято охотничье ружье. По факту убийства Следственным управлением ДВД области начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.