Памела Андерсон отвергла предложение чемпиона мира по футболу

Американская модель и актриса Памела Андерсон разошлась с футболистом сборной Франции Адилем Рами. Об этом сообщает Today.kz со ссылкой на The Mirror.
51-летняя Андерсон отвергла предложение Рами стать его женой. Пара распалась. Андерсон и Рами встречались больше года. Перед триумфом сборной Франции на чемпионате мира в России, пара обручилась.
Рами в составе французской сборной завоевал титул чемпиона мира. Французы обыграли сборную Хорватии в финале турнира со счетом 4:2. 51-летняя Андерсон известна ролями в таких сериалах и фильмах, как "Спасатели Малибу", "Не называй меня малышкой", "Стрипперелла" и "Супергеройское кино". В качестве модели американка является рекордсменкой по количеству появлений на обложках журнала Playboy.
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