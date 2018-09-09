Обнародовано завещание Гульнары Каримовой

В суде по делу о взятках, полученных структурами дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой от телекоммуникационной компании Telia, было обнародовано ее завещание, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Вести.uz".



Документ на процессе, который проходит в Стокгольме, предъявил шведский прокурор Гуннар Стетлер. Документы были изъяты из банковских ячеек старшей дочери первого узбекского президента.



Прокурор показал четыре завещания. Три из них составлены от имени бывшего гражданского мужа Каримовой Рустама Мадумарова, ее помощницы Гаянэ Авакян и Марины Клюевой, на имя которой были открыты несколько банковских счетов и офшорных компаний. В найденных бумагах указывается, что Гульнара Каримова является единственной наследницей этих людей. После их кончины, согласно документам, Каримовой должны перейти формально записанные на них компании Takilant, Swisdorn и Marvelgate. А уже сама Каримова своими единственными наследниками называет 26-летнего сына Ислама и 20-летнюю дочь Иман.



Суд по делу о взятках начался 4 сентября. В нем фигурируют трое бывших топ-менеджеров компании Telia. Их обвиняют в том, что в 2012 году они заплатили окружению Гульнары Каримовой около 350 миллионов долларов за выход на рынок Узбекистана и покровительство властных структур.



В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой пять лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний. Позже против нее открыли новое уголовное дело, предъявив обвинения по таким статьям, как "Мошенничество", "Сокрытие иностранной валюты", "Нарушение таможенного законодательства" и "Легализация доходов, полученных преступным путем".



Где отбывает наказание Гульнара Каримова, остается неизвестным. Ташкент и семья первого главы государства не комментируют события, связанные с дальнейшей судьбой Каримовой.