Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП ночью 8 сентября, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович (Гагулия - ред.) на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал", - сказала пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария.
По ее словам, правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу, 8 сентября. Как сообщили в МВД Абхазии, предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет.
В больницу было доставлено три человека. По данным местных СМИ, в аварии пострадали водитель и охранник премьер-министра Абхазии. Они не получили серьезных травм.
Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба заявил, что водитель автомобиля ВАЗ, столкнувшийся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, находился под действием наркотиков.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.