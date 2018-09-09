Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП ночью 8 сентября, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович (Гагулия - ред.) на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал", - сказала пресс-секретарь кабмина республики Диана Зантария.



По ее словам, правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу, 8 сентября. Как сообщили в МВД Абхазии, предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет.



В больницу было доставлено три человека. По данным местных СМИ, в аварии пострадали водитель и охранник премьер-министра Абхазии. Они не получили серьезных травм.



Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба заявил, что водитель автомобиля ВАЗ, столкнувшийся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, находился под действием наркотиков.