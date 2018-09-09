Снег и заморозки ожидаются в семи регионах Казахстана

Понижение температуры и осадки ожидаются в семи областях Казахстана. Об этом сообщает Today.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".



10 сентября понижение температуры ожидается в Астане и Акмолинской области. Порывы ветра могут достичь 15-20 м/с. Также местами возможна гроза.

11 и 12 сентября в Астане возможны осадки в виде снега с дождем. Температура поверхности почву снизится до 3 градусов тепла.



Ночью 11 и 12 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, а 12 сентября в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях также ожидаются заморозки.



Столбик термометра понизится до отметки в 1-3 градуса.

