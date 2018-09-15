Нестандартные ставки появились перед рематчем Головкин – Канело

Перед предстоящим боем казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса в букмекерских конторах появились любопытные ставки, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.



Помимо основных исходов, букмекеры предлагают сделать и весьма нестандартные ставки.

Так, например, запущена ставка на вероятность того, что боксеры обнимутся после окончания боя. Коэффициент на то, что это произойдет, равен 1.55, на то, что этого не будет – 2.3.



Произнесет ли Головкин после боя на ринге коронную фразу: "It was Big Drama Show": да – 2.2, нет – 1.6.



В интервью после боя ведущий или боксеры произнесут слово "допинг": да – 4.7, нет – 1.15.



Два и более удара за поединок ниже пояса от одного из боксеров: да – 4.7, нет – 1.15.



Один из боксеров (или их тренер, промоутер) объявят о желании опротестовать судейское решение в интервью на ринге: да – 5.1, нет – 1.13.



Оба боксера после боя на ринге заявят о желании провести третий бой: да – 5.8, нет – 1.1.



Один или оба боксера будут госпитализированы: да – 6.8, нет – 1.07.



Болельщики подерутся между собой во время боя: да – 10, нет – 1.02.



Головкин объявит о завершении карьеры после боя на ринге – 13.



Напомним, Геннадий Головкин во второй раз встретится на ринге с Саулем Альваресом. Предыдущий бой завершался ничьей. В Казахстане бой будут транслировать утром 16 сентября два телеканала. GGG уверен, что поединок будет легким для него.



В преддверии схватки с казахстанцем встретился Глава государства Нурсултан Назарбаев. Президент пожелал успеха боксеру и сообщил ему, насколько важны его победы для Родины.