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В Казахстане началась кампания прикрепления к поликлиникам

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 09:57
В Казахстане началась кампания прикрепления к поликлиникам
Фото Tengrinews.kz
15 сентября в Казахстане началась ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК. Она продлится два месяца и завершится 15 ноября.

Процедура проводится каждый год для того, чтобы у граждан была возможность поменять поликлинику, если их не устраивает нынешняя, а у участников рынка, в том числе новых - получить заказ на обслуживание населения в следующем году.

"В минувшем году более 300 тысяч казахстанцев воспользовались правом выбора поликлиники именно в рамках кампании прикрепления. Это почти вдвое больше, чем в прошлые годы, что свидетельствует о повышении уровня осведомленности граждан как о кампании, так и в целом о своем праве выбора поликлиники", - отметила и.о. председателя правления Фонда социального медицинского страхования Ботагоз Жакселекова.

Для реализации принципов семейного обслуживания и доступности медико-санитарной помощи рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания. Это позволит медорганизациям постоянно наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов и проводить выезды на дом при необходимости. Чтобы снизить нагрузку на врачей и количество очередей, вводится лимит на прикрепление - 1700 человек на одного врача общей практики, ранее этот показатель составлял 2000 человек на одного врача.

"Мы ожидаем, что это стимулирует создание новых участков и очень рассчитываем в этом вопросе на активность медицинского бизнеса. Уже в прошлом году количество поставщиков Фонда существенно выросло", - отметил управляющим директор ФСМС по стратегии и методологии Серик Танирбергенов.

"На сегодня поставщиками Фонда являются 1365 медицинских организаций, 623 из которых - частные. В сравнении с 2017 годом, количество частных поставщиков выросло на 158 организаций. Мы прогнозируем, что в 2019 году количество поставщиков Фонда вырастет еще на 10 процентов", - отмечается на сайте Министерства здравоохранения.

"Прикрепиться к поликлинике можно тремя способами: обратившись в выбранную медицинскую организацию, онлайн через портал электронного правительства либо в Центрах обслуживания населения", - сообщила управляющий директор ФСМС по работе с пользователями медицинской помощи и по связям с государственными органами Забира Оразалиева.

При обращении в поликлинику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и написать заявление на имя главного врача. При прикреплении через портал egov.kz, нужно пройти авторизацию, заполнить электронную заявку, а результат оказания услуги будет направлен в Личный кабинет заявителя. Что касается Центров обслуживания населения, то в них процедуру прикрепления можно также осуществить в электронном формате через Connection Points. Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе "Выбрать клинику".
Источник: Tengrinews.kz
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