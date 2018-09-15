Эксперты: лекарства от кашля бесполезны

Лекарства от кашля могут быть бесполезны. Микстуры или таблетки без рецептов не справляются с заболеваниями, сообщает Today.kz со ссылкой на British Journal of General Practice.



Научные сотрудники из Университета Базеля проверили эффективность семи лекарств. Они заключили, что при лечении кашля, вызванного респираторной инфекцией, препараты почти не действуют.



Эксперты проанализировали данные научных исследований. Специалистами изучено действие средств, содержащих кодеин, сальбутамол, ипратропия бромид, монтелукаст, флутиказона пропионат, будесонид для ингаляций.



"Эффективность препаратов от кашля сравнима с плацебо", – говорится в докладе швейцарских ученых.



Чаще всего состояние испытуемых улучшалось при приеме флутиказона.

По мнению экспертов, данные исследования помогут разработать более эффективные препараты.

