В Казахстане ожидаются дожди с грозами и сохраняется пожарная опасность

Синоптики рассказали о погоде на территории Казахстана на субботу 22 сентября, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Погоду большей части территории Казахстана по прежнему определяет циклон, и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с этим в большинстве областей пройдут дожди с грозами, местами ожидаются туман, усиление ветра, возможно выпадение града, на юге местами - пыльная буря, шквал.
В Акмолинской и Карагандинской областях местами ожидается туман, возможен град, местами усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Кызылординской области местами ожидается туман, возможен град, днем местами пыльная буря, шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, местами возможен град, ночью и утром местами ожидается туман. В Костанайской области ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами - туман. В Атырауской, ночью и утром Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25-27 метров в секунду.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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