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Apple обвинили в слежке за пользователями

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Apple обвинили в слежке за пользователями
Фото: reuters.com
Объектом критики компьютерных экспертов стала новая операционная система корпорации Apple, с помощью которой за владельцами гаджетов ведется слежка, сообщает Today.kz со ссылкой на The Independent.

В презентованной операционной системе iOS 12.0 эксперты нашли "рейтинг доверия" пользователей, который высчитывается на основе количества электронных писем и звонков пользователей. Подсчет звонков и писем не афишировался Apple, но в пользовательском соглашении обнаружилось пояснение.

Компания якобы намерена таким образом бороться с мошенниками.
"Мы будем применять информацию о том, как вы используете свое устройство для составления рейтинга доверия", – сказано в пользовательском соглашении Apple.

Теперь, несмотря на то, что механизм предотвращения мошенничества так и не был раскрыт, Apple имеет право отслеживать активность пользователей.
Источник: Today.kz
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