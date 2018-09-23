Apple обвинили в слежке за пользователями

Объектом критики компьютерных экспертов стала новая операционная система корпорации Apple, с помощью которой за владельцами гаджетов ведется слежка, сообщает Today.kz со ссылкой на The Independent.



В презентованной операционной системе iOS 12.0 эксперты нашли "рейтинг доверия" пользователей, который высчитывается на основе количества электронных писем и звонков пользователей. Подсчет звонков и писем не афишировался Apple, но в пользовательском соглашении обнаружилось пояснение.



Компания якобы намерена таким образом бороться с мошенниками.

"Мы будем применять информацию о том, как вы используете свое устройство для составления рейтинга доверия", – сказано в пользовательском соглашении Apple.



Теперь, несмотря на то, что механизм предотвращения мошенничества так и не был раскрыт, Apple имеет право отслеживать активность пользователей.

