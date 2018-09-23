Узбекистанки смогут разделить дом родителей мужа при разводе

В Узбекистане планируют внести поправки в Жилищный кодекс, согласно которым жены и мужья автоматически смогут претендовать на недвижимость родителей своих супругов при условии совместного проживания, сообщает Nuz.uz.
В ходе очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели ряд законопроектов. Вносимым изменением предлагается признать супругов детей собственника (зятя или сноху), имеющих свои семьи и постоянно проживающих с ними, членами семьи данного собственника.
То есть в результате этого супруги детей собственника приобретают право пользования помещениями в доме, квартире наравне с другими членами семьи собственника жилого дома, квартиры. Сейчас снохи и зятья могут приобрести право собственности на недвижимость родителей супруга/супруги только по их согласию. Проект закона стал предметом бурных обсуждений и дискуссий.
По мнению депутатов, принятие обсуждаемого проекта закона будет способствовать предупреждению семейных разводов и возникновению у женщин права пользования домом, квартирой собственника и вселения своих детей в дом, квартиру в случае расторжения брака. Отмечалось, что вместе с тем необходимо создание совершенной законодательной основы.
Инициаторы законопроекта также подчеркнули чрезвычайную важность поднимаемого вопроса, необходимость продолжения работы над проектом для решения проблемы.
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