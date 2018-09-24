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Промоутер Головкина назвал запасные варианты на случай срыва боя с "Канело"

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 07:08
Промоутер Головкина назвал запасные варианты на случай срыва боя с "Канело"
Геннадий Головкин и Том Леффлер. Фото с сайта Аllboxing.ru
Промоутер экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Том Леффлер назвал варианты на случай, если не получится договориться о третьем бое с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

15 сентября Альварес решением большинства судей победил Головкина. Это поражение стало первым в карьере казахстанца и лишило его титулов WBC, WBA (Super) и IBO. После боя оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

В интервью The Ring Леффлер заявил, что в случае срыва третьего боя с Альваресом соперниками Головкина могут стать японец Риота Мурата и чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс.

Ранее промоутеры Мураты заявляли о планах сделать громкий бой с Головкиным в Токио, а Сондерс называется в качестве возможного соперника последние несколько лет и мог встретиться с Головкиным в августе - у сторон была договоренность о встрече на случай срыва второго поединка GGG с Альваресом.
Источник: Tengrinews.kz
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