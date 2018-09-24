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Названа самая вредная поза для сна. Мнение врача

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 07:13
Названа самая вредная поза для сна. Мнение врача
Фото: pixabay.com
Эксперты-сомнологи из американской клиники Майо выяснили, что сон на животе может привести к ряду проблем со здоровьем, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Bustle.

По словам ученых, сон в такой позе может привести к болям в спине, напряжению в шее, суставах и покалыванию в конечностях. Особенно не рекомендуется спать на животе беременным женщинам, так как в такой позе ухудшается кровоток. Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, эксперты рекомендуют поместить дополнительную подушку под таз и нижнюю часть живота, а также поменять матрас на более жесткий. Кроме того, ученые советуют спать в удобном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться.

В свою очередь российский врач-физиотерапевт Семен Гальперин назвал исследование американских ученых надуманным.
"Насчет того, что действительно у нас при различных положениях может быть по-разному с давлением на внутренние органы… Несколько сомнительно, потому что наше тело в общем-то приспособлено к различным ситуациям", - цитирует медика РЕН ТВ.

Он также раскритиковал рекомендации экспертов, предлагающих перед сном занимать "правильную" позу.
"Говорить о том, что готовиться к какой-то позе во сне, в которой мы будем спать, - это не всегда, мягко говоря, возможно", - заявил Гальперин.

Резюмируя, медик призвал относиться к подобным исследованиям скептически.
Источник: Tengrinews.kz
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