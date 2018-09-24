Названа самая вредная поза для сна. Мнение врача

Эксперты-сомнологи из американской клиники Майо выяснили, что сон на животе может привести к ряду проблем со здоровьем, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Bustle.



По словам ученых, сон в такой позе может привести к болям в спине, напряжению в шее, суставах и покалыванию в конечностях. Особенно не рекомендуется спать на животе беременным женщинам, так как в такой позе ухудшается кровоток. Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, эксперты рекомендуют поместить дополнительную подушку под таз и нижнюю часть живота, а также поменять матрас на более жесткий. Кроме того, ученые советуют спать в удобном положении, когда голова и шея могут свободно поворачиваться.



В свою очередь российский врач-физиотерапевт Семен Гальперин назвал исследование американских ученых надуманным.

"Насчет того, что действительно у нас при различных положениях может быть по-разному с давлением на внутренние органы… Несколько сомнительно, потому что наше тело в общем-то приспособлено к различным ситуациям", - цитирует медика РЕН ТВ.



Он также раскритиковал рекомендации экспертов, предлагающих перед сном занимать "правильную" позу.

"Говорить о том, что готовиться к какой-то позе во сне, в которой мы будем спать, - это не всегда, мягко говоря, возможно", - заявил Гальперин.



Резюмируя, медик призвал относиться к подобным исследованиям скептически.