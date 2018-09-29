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Казахстанский боксер за 19 дней выиграл второй поединок в США

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 09:52
Казахстанский боксер за 19 дней выиграл второй поединок в США
Муса Турсынгалиев. Фото Univision Deportes
Казахстанский боксер полулегкого веса Муса Турсынгалиев победил колумбийца Дейви Хулио Бассу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Их поединок стал соглавным событием вечера бокса в Hard Rock Hotel & Casino в американской Флориде и продлился шесть раундов, по итогам которых Турсынгалиев победил единогласным решением.

Изначально издание BoxingScene сообщало, что бой Турсынгалиев - Басса запланирован на десять раундов, а боксеры должны были разыграть титул WBA International. Однако в итоге боксеры провели меньше раундов, пояс на кону не стоял.

24-летний Турсынгалиев сохранил статус небитого боксера - теперь на его счету восемь побед (шесть нокаутом) в восьми боях, а 37-летний Басса потерпел шестое поражение в карьере при 20 победах (12 нокаутом).

Турсынгалиев дебютировал на профи-ринге в ноябре 2017 года и успел запомниться тем, что за 29 дней провел восемь боев в Мексике, но в базу BoxRec были внесены только шесть его поединков за 19 дней. В 2018 году казахстанец выходил на ринг дважды - оба поединка прошли в США.

Свой первый титул в профи Турсынгалиев завоевал в марте. Казахстанец дебютировал в США с досрочной победы над доминиканцем Луисом Хиножосой (31-15, 16 КО) и стал чемпионом Северной Америки по версии WBA-NABA.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Will (Посетители) Сегодня, 10:50
Жарайсын Муса!
 
 

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