Назарбаев рассказал, каким должен быть Шымкент

Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.Выступая перед активом города, Глава государства подчеркнул, что с обретением республиканского статуса перед городом стоят новые задачи, требующие современных подходов и проработанной стратегии."Став третьим мегаполисом республики с населением свыше одного миллиона человек, Шымкент должен изменить свою модель развития, так же как это ранее сделали Астана и Алматы. В городе реализуется ряд перспективных проектов, еще больше запланировано. Поэтому сегодня нам необходимо обсудить дальнейшие пути развития Шымкента и определить стратегию", – сказал Президент Казахстана.Нурсултан Назарбаев обратил внимание участников совещания на отдельные вопросы нового позиционирования Шымкента."Шымкент должен стать мощным экономическим центром Центральной Азии, крупным и притягательным мегаполисом с комфортными условиями для его жителей и гостей. Новая стратегия развития города должна быть ориентирована на формирование в этом регионе крупного промышленного, инновационного, туристического, торгового и логистического центра", – подчеркнул Глава государства.Президент Казахстана отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса в городе, а также развития кластеров и предприятий в сфере легкой промышленности, строительства, фармацевтики и медицинских услуг.Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость повышения качества образования в высших учебных заведениях города, а также создания современных инновационных центров по примеру Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий.Глава государства также остановился на вопросах укрепления международных связей города в контексте развития туристического потенциала мегаполиса."Шымкент должен стать центром притяжения туристов. Поэтому город должен развиваться системно по всем направлениям. Необходимо также наращивать международное взаимодействие. На примере межрегиональных форумов, проводимых совместно с Российской Федерацией, нужно проработать концепцию и запланировать аналогичные мероприятия с Узбекистаном. Правительству совместно с акиматом города следует подготовить план мероприятий международного уровня, которые будут проходить в Шымкенте", – сказал Президент Казахстана.В ходе совещания особое внимание уделено вопросам концептуального развития города с применением "умных технологий"."Важно не допускать нарушений норм архитектуры и градостроительства, пресекать хаотичную застройку и сократить строительство одноэтажных домов. Кроме того, следует подвергнуть сносу старое ветхое жилье и эффективно использовать высвободившиеся территории под возведение современных парков, спортивных площадок, многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров", – сказал Нурсултан Назарбаев.В завершение Глава государства остановился на вопросе строительства в городе социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, медицинских учреждений и жилых домов. Для этого Президент Казахстана поручил использовать механизмы ГЧП и провести широкую разъяснительную кампанию по программе "7-20-25".По данным сайта акимата Шымкента, градоначальник Габидулла Абдрахимов предложил Главе государства официально утвердить дату празднования Дня города 19 июня, в день подписания Указа о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения.