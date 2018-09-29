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Назарбаев рассказал, каким должен быть Шымкент

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 13:55
Назарбаев рассказал, каким должен быть Шымкент
akorda.kz
Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Выступая перед активом города, Глава государства подчеркнул, что с обретением республиканского статуса перед городом стоят новые задачи, требующие современных подходов и проработанной стратегии.

"Став третьим мегаполисом республики с населением свыше одного миллиона человек, Шымкент должен изменить свою модель развития, так же как это ранее сделали Астана и Алматы. В городе реализуется ряд перспективных проектов, еще больше запланировано. Поэтому сегодня нам необходимо обсудить дальнейшие пути развития Шымкента и определить стратегию", – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание участников совещания на отдельные вопросы нового позиционирования Шымкента.

"Шымкент должен стать мощным экономическим центром Центральной Азии, крупным и притягательным мегаполисом с комфортными условиями для его жителей и гостей. Новая стратегия развития города должна быть ориентирована на формирование в этом регионе крупного промышленного, инновационного, туристического, торгового и логистического центра", – подчеркнул Глава государства.

Назарбаев рассказал, каким должен быть Шымкент


Президент Казахстана отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса в городе, а также развития кластеров и предприятий в сфере легкой промышленности, строительства, фармацевтики и медицинских услуг.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость повышения качества образования в высших учебных заведениях города, а также создания современных инновационных центров по примеру Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий.

Глава государства также остановился на вопросах укрепления международных связей города в контексте развития туристического потенциала мегаполиса.

"Шымкент должен стать центром притяжения туристов. Поэтому город должен развиваться системно по всем направлениям. Необходимо также наращивать международное взаимодействие. На примере межрегиональных форумов, проводимых совместно с Российской Федерацией, нужно проработать концепцию и запланировать аналогичные мероприятия с Узбекистаном. Правительству совместно с акиматом города следует подготовить план мероприятий международного уровня, которые будут проходить в Шымкенте", – сказал Президент Казахстана.

В ходе совещания особое внимание уделено вопросам концептуального развития города с применением "умных технологий".

"Важно не допускать нарушений норм архитектуры и градостроительства, пресекать хаотичную застройку и сократить строительство одноэтажных домов. Кроме того, следует подвергнуть сносу старое ветхое жилье и эффективно использовать высвободившиеся территории под возведение современных парков, спортивных площадок, многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров", – сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Глава государства остановился на вопросе строительства в городе социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, медицинских учреждений и жилых домов. Для этого Президент Казахстана поручил использовать механизмы ГЧП и провести широкую разъяснительную кампанию по программе "7-20-25".

По данным сайта акимата Шымкента, градоначальник Габидулла Абдрахимов предложил Главе государства официально утвердить дату празднования Дня города 19 июня, в день подписания Указа о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения.
Источник: Tengrinews.kz
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