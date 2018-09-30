Я уверен, что выиграл второй бой – Геннадий Головкин о рематче с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) поделился впечатлениями от второго боя с мексиканцем Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО) и оценил вероятность трилогии, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Я уверен, что выиграл второй бой, а то, что судьи не отдали мне его - это не моя проблема. Я сделал свою работу. Я нанес "Канело" больше ударов, больше тяжелых ударов. В этот раз он действовал агрессивнее, но сделал недостаточно, чтобы забрать у меня пояса. Для меня его действия не были неожиданностью, у нас была стратегия. Люди говорят о моем возрасте? Я не считаю, что проиграл этот бой. А они просто ищут предлог и поэтому говорят о возрасте", – считает каазахстанец.
"Я согласен на третий бой с "Канело", абсолютно точно, но он должен быть организован на правильных условиях", – добавил Головкин. Напомним, казахстанец Геннадий Головкин проиграл второй поединок против мексиканца Сауля Альвареса и лишился все своих титулов. Бой проходил в Лас-Вегасе на всемирно известной арене T-Mobile. Это был рематч после прошлогоднего боя, который завершился скандальной ничьей.
Международные эксперты и СМИ вновь усомнились в объективности судейства боя Головкин–Альварес. Многие звезды казахстанского и российского шоу-бизнеса и спорта также переживали за Геннадия Головкина и посчитали решение судей несправедливым.
Тренер GGG остался недовольным тем, как его подопечный провел эту битву.
Сам Головкин заявил после боя, что дрался лучше соперника. Бой дался казахстанцу тяжело, о чем говорят многочисленные швы, которые пришлось наложить ему после поединка.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.