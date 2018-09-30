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Я уверен, что выиграл второй бой – Геннадий Головкин о рематче с "Канело"

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 08:34
Я уверен, что выиграл второй бой – Геннадий Головкин о рематче с "Канело"
Фото Today.kz
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) поделился впечатлениями от второго боя с мексиканцем Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО) и оценил вероятность трилогии, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я уверен, что выиграл второй бой, а то, что судьи не отдали мне его - это не моя проблема. Я сделал свою работу. Я нанес "Канело" больше ударов, больше тяжелых ударов. В этот раз он действовал агрессивнее, но сделал недостаточно, чтобы забрать у меня пояса. Для меня его действия не были неожиданностью, у нас была стратегия. Люди говорят о моем возрасте? Я не считаю, что проиграл этот бой. А они просто ищут предлог и поэтому говорят о возрасте", – считает каазахстанец.

"Я согласен на третий бой с "Канело", абсолютно точно, но он должен быть организован на правильных условиях", – добавил Головкин.
Напомним, казахстанец Геннадий Головкин проиграл второй поединок против мексиканца Сауля Альвареса и лишился все своих титулов. Бой проходил в Лас-Вегасе на всемирно известной арене T-Mobile. Это был рематч после прошлогоднего боя, который завершился скандальной ничьей.

Международные эксперты и СМИ вновь усомнились в объективности судейства боя Головкин–Альварес.
Многие звезды казахстанского и российского шоу-бизнеса и спорта также переживали за Геннадия Головкина и посчитали решение судей несправедливым.

Тренер GGG остался недовольным тем, как его подопечный провел эту битву.

Сам Головкин заявил после боя, что дрался лучше соперника. Бой дался казахстанцу тяжело, о чем говорят многочисленные швы, которые пришлось наложить ему после поединка.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Ариель
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 11:56
Гена, после драки кулаками не машут. Теперь всю атрибутику твою на три буквы стыдно носить пацанам, GGG (по русски Гы Гы Гы)...
 
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Ариель (Посетители) Сегодня, 11:36
Выиграл - это когда тебе присудили победу, а когда победу присудили сопернику, - это проиграл.

Да и первый бой, по правде сказать тоже был за Альваресом...

Работа наша простая —
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
 
 

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