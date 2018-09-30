Я уверен, что выиграл второй бой – Геннадий Головкин о рематче с "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) поделился впечатлениями от второго боя с мексиканцем Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО) и оценил вероятность трилогии, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.



"Я уверен, что выиграл второй бой, а то, что судьи не отдали мне его - это не моя проблема. Я сделал свою работу. Я нанес "Канело" больше ударов, больше тяжелых ударов. В этот раз он действовал агрессивнее, но сделал недостаточно, чтобы забрать у меня пояса. Для меня его действия не были неожиданностью, у нас была стратегия. Люди говорят о моем возрасте? Я не считаю, что проиграл этот бой. А они просто ищут предлог и поэтому говорят о возрасте", – считает каазахстанец.



"Я согласен на третий бой с "Канело", абсолютно точно, но он должен быть организован на правильных условиях", – добавил Головкин.

Напомним, казахстанец Геннадий Головкин проиграл второй поединок против мексиканца Сауля Альвареса и лишился все своих титулов. Бой проходил в Лас-Вегасе на всемирно известной арене T-Mobile. Это был рематч после прошлогоднего боя, который завершился скандальной ничьей.



Международные эксперты и СМИ вновь усомнились в объективности судейства боя Головкин–Альварес.

Многие звезды казахстанского и российского шоу-бизнеса и спорта также переживали за Геннадия Головкина и посчитали решение судей несправедливым.



Тренер GGG остался недовольным тем, как его подопечный провел эту битву.



Сам Головкин заявил после боя, что дрался лучше соперника. Бой дался казахстанцу тяжело, о чем говорят многочисленные швы, которые пришлось наложить ему после поединка.

