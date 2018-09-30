Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном они "влюбились друг в друга", сообщает РИА Новости.
"Я был жесток, как, впрочем, и он. И потом все было по кругу. Но после мы влюбились друг в друга. Не по-настоящему. Он написал мне прекрасные письма", - заявил Дональд Трамп выступая на митинге в Западной Виргинии. Американский президент напомнил, что на звонки администрации экс-президента США Барака Обамы, да и других американских президентов, Северная Корея даже не отвечала. О том, что у Трампа сложились хорошие отношения с Ким Чен Ыном, американский лидер уже говорил. Ранее он заявлял, что у него с северокорейским лидером "хорошая химия".
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. После лидеры обменялись письмами. В настоящий момент администрации двух стран обсуждает возможность новой встречи.
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