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Илон Маск лишится поста в Tesla

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 08:58
Илон Маск лишится поста в Tesla
REUTERS/Gene Blevins©
Бизнесмен Илон Маск покинет пост председателя совета директоров Tesla. Предприниматель и Комиссия по ценным бумагам США пришли к такому соглашению после того, как его обвинили в мошенничестве. При этом Маск сохранит должность генерального директора компании, передает Tengrinews.kz.

Как сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам США, согласно доверенностям в рамках досудебного урегулирования, Маск останется руководителем Tesla, однако он должен отказаться от поста председателя совета директоров минимум на три года и будет заменен независимым председателем. Tesla также должна назначить двух новых независимых директоров. Кроме того, на Илона Маска наложен штраф в размере 20 миллионов долларов.

По решению комиссии, Tesla также должна будет выплатить 20 миллионов долларов в качестве штрафа. Ранее комиссия подала иск против Маска в окружной суд США в Нью-Йорке из-за его заявлений о намерении осуществить обратный выкуп акций компании. По информации из иска, это дело включает в себя серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Маском относительно того, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной.
Источник: Tengrinews.kz
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