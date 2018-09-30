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Рассылку в WhatsApp о попытках похищения детей проверило МВД РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:46
Рассылку в WhatsApp о попытках похищения детей проверило МВД РК
Фото Tengrinews.kz
В МВД РК прокомментировали распространяющуюся в WhatsApp информацию о предпринимаемых попытках похищения школьников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказывается в аудиосообщениях, пересылаемых в мессенджере, двух мальчиков преследовал черный джип. Убегая от машины, они постучались в один из домов, откуда вышла женщина и вспугнула возможных похитителей. Появилась и другая запись. На ней родительница говорит о незнакомке, которая подъехала к школе на машине со спутником, зачем-то оставила дверь открытой и попросила двух школьниц ее пофотографировать в кустах. Где происходили все эти случаи - в аудиозаписях не сообщается.

При этом в МВД РК рассылку назвали фейком. "Распространяемая в WhatsApp аудиозапись о попытках похищения детей не соответствует действительности. На территории страны преступлений, связанных с похищением детей, не зарегистрировано. Распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность", - прокомментировал появляющиеся сообщения официальный представитель МВД Алмас Садубаев.
Источник: Tengrinews.kz
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