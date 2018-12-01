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Бокс могут исключить из Олимпиады-2020 из-за узбекского бизнесмена

Просмотров:985 Опубликовано: 1-12-2018, 08:30
Бокс могут исключить из Олимпиады-2020 из-за узбекского бизнесмена
Гафур Рахимов
Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы проведения соревнований по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио, поставив под сомнение управление Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA) новоизбранным узбекским бизнесменом Гафуром Рахимовым, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Уточняется, что решение принял исполком МОК, а связано оно с расследованием в отношении AIBA. В начале ноября президентом AIBA избрали Гафура Рахимова, включенного Минфином США в санкционный список. В МОК предупредили, что это может негативно сказаться на олимпийском статусе бокса.

"В МОК могут вернуться к обсуждению этого вопроса до конца года. Пока временно прекращены все контакты между AIBA и оргкомитетом Игр. Кроме того, приостановлена продажа билетов, планирование тестовых соревнований, работа по составлению расписания турнира", - отмечает "Р-Спорт" со ссылкой на официальный сайт организации.

Также создан специальный комитет, который займется изучением отчетности ассоциации и составит список рекомендаций МОК по поводу возможных санкций. Напомним, МОК ранее предупреждал AIBA о возможности недопуска бокса на ОИ-2020 из-за Рахимова, который был исполняющим обязанности президента AIBA, а в ноябре стал постоянным главой, победив на выборах казахстанца Серика Конакбаева.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Richie
 Aleksandr Petrovich (Посетители) 1 декабря 2018 10:07
МОК представляется мне как общественная баня которую давно не мыли и не дезинфицировали.
 
 

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