Бокс могут исключить из Олимпиады-2020 из-за узбекского бизнесмена

Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы проведения соревнований по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио, поставив под сомнение управление Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA) новоизбранным узбекским бизнесменом Гафуром Рахимовым, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Уточняется, что решение принял исполком МОК, а связано оно с расследованием в отношении AIBA. В начале ноября президентом AIBA избрали Гафура Рахимова, включенного Минфином США в санкционный список. В МОК предупредили, что это может негативно сказаться на олимпийском статусе бокса.



"В МОК могут вернуться к обсуждению этого вопроса до конца года. Пока временно прекращены все контакты между AIBA и оргкомитетом Игр. Кроме того, приостановлена продажа билетов, планирование тестовых соревнований, работа по составлению расписания турнира", - отмечает "Р-Спорт" со ссылкой на официальный сайт организации.



Также создан специальный комитет, который займется изучением отчетности ассоциации и составит список рекомендаций МОК по поводу возможных санкций. Напомним, МОК ранее предупреждал AIBA о возможности недопуска бокса на ОИ-2020 из-за Рахимова, который был исполняющим обязанности президента AIBA, а в ноябре стал постоянным главой, победив на выборах казахстанца Серика Конакбаева.