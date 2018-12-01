Закрыты трассы в трех областях Казахстана

В трех областях Казахстана из-за непогоды закрыты трассы, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Казахавтодор".
Так, в Алматинской области закрыто движение на трассах Алматы - Усть-Каменогорск (79-615-й километры, участок Капшагайский пост - граница ВКО), Сарыозек - Коктал (15-65-й километры, участок сел Кызылжар - село Алтынемел), Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос (126-230-й километры, участок село Шелек - село Чунджа).
В Восточно-Казахстанской области закрыли движение на трассах Алматы - Усть-Каменогорск (615-1068-й километры, участок граница Алматинской области - поселок Кайсенова), Омск - Майкапчагай (906-1087-й километры, участок село Калбатау - село Бугаз), Усть-Каменогорск - Зыряновск - Рахмановские ключи (46-66-й километры, участок от села Северное до поворота на Серебрянск), Усть-Каменогорск - Семей (10-198-й километры, участок село Герасимовка - Семей), Караганда - Аягоз - Бугаз (526-941-й километры, участок село Баршатас - село Бугаз).
В Жамбылской области закрыли движение на трассе Алматы - Ташкент - Термез (Новая дорога) (159-238-й километры, участок пост Отар - село Кайнар).
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.