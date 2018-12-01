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Закрыты трассы в трех областях Казахстана

Просмотров:1043 Опубликовано: 1-12-2018, 08:35
Закрыты трассы в трех областях Казахстана
Иллюстративное фото
В трех областях Казахстана из-за непогоды закрыты трассы, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Казахавтодор".

Так, в Алматинской области закрыто движение на трассах Алматы - Усть-Каменогорск (79-615-й километры, участок Капшагайский пост - граница ВКО), Сарыозек - Коктал (15-65-й километры, участок сел Кызылжар - село Алтынемел), Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос (126-230-й километры, участок село Шелек - село Чунджа).

В Восточно-Казахстанской области закрыли движение на трассах Алматы - Усть-Каменогорск (615-1068-й километры, участок граница Алматинской области - поселок Кайсенова), Омск - Майкапчагай (906-1087-й километры, участок село Калбатау - село Бугаз), Усть-Каменогорск - Зыряновск - Рахмановские ключи (46-66-й километры, участок от села Северное до поворота на Серебрянск), Усть-Каменогорск - Семей (10-198-й километры, участок село Герасимовка - Семей), Караганда - Аягоз - Бугаз (526-941-й километры, участок село Баршатас - село Бугаз).

В Жамбылской области закрыли движение на трассе Алматы - Ташкент - Термез (Новая дорога) (159-238-й километры, участок пост Отар - село Кайнар).
Источник: Tengrinews.kz
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