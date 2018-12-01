«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 01 Декабря
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.56 KZT
  • €1 = 422.43 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ради кого Головкин может сменить вес, рассказал промоутер

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Ради кого Головкин может сменить вес, рассказал промоутер
Геннадий Головкин
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал, что ради боя с мексиканским чемпионом WBO Хильберто Рамиресом казахстанский боксер может подняться в суперсредний вес, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Сейчас Головкин выступает в среднем весе до 72,6 килограмма. "Если это будет правильный бой, Геннадий поднимется в этот вес. Хильберто Рамирес - чемпион, я думаю, он аргументированно лучше Рокки Филдинга. Если такой бой случится, то это будет отличный поединок для GGG", - сообщил Леффлер.

По его словам, разговоры об этом бое идут уже давно.

"Есть много возможных боев. Роб Брэнт победил Мурату. Бой с ним был бы интересным. Прекрасно то, что предложения открыты, у Геннадия большое имя. Сейчас, кажется, все готовы драться с ним. Сейчас хорошее время и для меня, как промоутера, чтобы организовать все эти бои", - заверил он.

Ранее промоутер Леффлер рассказал, что Головкин получил предложения о сотрудничестве от стримингового сервиса DAZN и телеканала ESPN. По его словам, Головкин должен сделать выбор до конца года.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика