Ради кого Головкин может сменить вес, рассказал промоутер

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал, что ради боя с мексиканским чемпионом WBO Хильберто Рамиресом казахстанский боксер может подняться в суперсредний вес, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Сейчас Головкин выступает в среднем весе до 72,6 килограмма. "Если это будет правильный бой, Геннадий поднимется в этот вес. Хильберто Рамирес - чемпион, я думаю, он аргументированно лучше Рокки Филдинга. Если такой бой случится, то это будет отличный поединок для GGG", - сообщил Леффлер.



По его словам, разговоры об этом бое идут уже давно.



"Есть много возможных боев. Роб Брэнт победил Мурату. Бой с ним был бы интересным. Прекрасно то, что предложения открыты, у Геннадия большое имя. Сейчас, кажется, все готовы драться с ним. Сейчас хорошее время и для меня, как промоутера, чтобы организовать все эти бои", - заверил он.



Ранее промоутер Леффлер рассказал, что Головкин получил предложения о сотрудничестве от стримингового сервиса DAZN и телеканала ESPN. По его словам, Головкин должен сделать выбор до конца года.