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Беспорядки в Париже: 110 раненых, 6 зданий в огне

Просмотров:742 Опубликовано: 2-12-2018, 10:26
Беспорядки в Париже: 110 раненых, 6 зданий в огне
Фото © REUTERS
Во время беспорядков в Париже 110 человек получили ранения, 6 зданий охвачены огнем, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Об этом сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Реальность такова: 187 возгораний, которые были потушены пожарными Парижа, было совершено шесть атак на здания. Шесть зданий были подожжены", — сказал французский министр в эфире телеканала BFMTV.

Беспорядки в Париже: 110 раненых, 6 зданий в огне

Протестующие идут среди слезоточивого газа во время столкновений вблизи площади де Л'Этуаль в Париже.
Фото © Reuters

Также, по словам Кастанера, в ходе акции протеста были ранены 110 человек, в числе которых около 20 полицейских. По словам французского министра, один человек находится в реанимации. Он подчеркнул, что эти сцены насилия абсолютно скандальны.
"Они не имеют ничего общего с протестующими, с "желтыми жилетами", с легитимным гневом, который был выражен повсюду во Франции", — отметил Кастанер.


Беспорядки в Париже: 110 раненых, 6 зданий в огне

Беспорядки в Париже: 110 раненых, 6 зданий в огне

Фото © Reuters.




Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже. Сообщается о более 260 задержанных.



Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Oga_ST (Посетители) 3 декабря 2018 01:18
И это только из-за повышения цен на топливо)))
 
 

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