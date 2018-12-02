Беспорядки в Париже: 110 раненых, 6 зданий в огне

Протестующие идут среди слезоточивого газа во время столкновений вблизи площади де Л'Этуаль в Париже.

Фото © Reuters

Фото © Reuters.





Во время беспорядков в Париже 110 человек получили ранения, 6 зданий охвачены огнем, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Об этом сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости."Реальность такова: 187 возгораний, которые были потушены пожарными Парижа, было совершено шесть атак на здания. Шесть зданий были подожжены", — сказал французский министр в эфире телеканала BFMTV.Также, по словам Кастанера, в ходе акции протеста были ранены 110 человек, в числе которых около 20 полицейских. По словам французского министра, один человек находится в реанимации. Он подчеркнул, что эти сцены насилия абсолютно скандальны."Они не имеют ничего общего с протестующими, с "желтыми жилетами", с легитимным гневом, который был выражен повсюду во Франции", — отметил Кастанер.Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже. Сообщается о более 260 задержанных.Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.