Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе матери

Исследователи нашли объяснение одному из самых милых событий, происходящих во время беременности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Naked Science.



По данным исследователей из Университетского колледжа и Госпиталя университетского колледжа Лондона, пинки ребенка, которые чувствует беременная женщина, могут позволить малышу "создать карту" собственного тела и в итоге помогут ему в исследованиях окружающего мира. Ученые измерили мозговые волны, которые производятся, когда новорожденные дети дергают конечностями во время фазы быстрого сна. Они обнаружили, что быстрые мозговые волны и их закономерность у новорожденных происходят в соответствующем полушарии, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.



Например, при движении правой руки ребенка мозговые волны "загораются" в левом полушарии мозга, которое обрабатывает прикосновения правой руки. У недоношенных детей, которые в этом возрасте, по идее, должны еще находиться в утробе, эти мозговые волны самые большие. Это открытие предполагает, что на поздних стадиях беременности (во время третьего триместра) внутриутробные пинки помогают развивать области мозга, отвечающие за чувствительность и то, как ребенок начинает осознавать свое тело. Быстрые мозговые волны после движений пропадают к моменту, когда дети достигают возраста нескольких недель.



"Известно, что спонтанное движение и последующая ответная реакция от окружающей среды в ранний период развития необходимы для правильного картирования мозга у животных, например у крыс. Мы показали, что это может оказаться аналогичным и для людей", - объяснил доктор Лоренцо Фабрици. Мозговые волны детей измерили при помощи электроэнцефалограммы и непрерывно записывали их во время сна. Всего в исследовании участвовали 19 младенцев в возрасте двух дней. На момент проведения исследования их точный гестационный возраст был между 31 и 42 неделями.