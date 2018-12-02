Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе матери

Исследователи нашли объяснение одному из самых милых событий, происходящих во время беременности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Naked Science.
По данным исследователей из Университетского колледжа и Госпиталя университетского колледжа Лондона, пинки ребенка, которые чувствует беременная женщина, могут позволить малышу "создать карту" собственного тела и в итоге помогут ему в исследованиях окружающего мира. Ученые измерили мозговые волны, которые производятся, когда новорожденные дети дергают конечностями во время фазы быстрого сна. Они обнаружили, что быстрые мозговые волны и их закономерность у новорожденных происходят в соответствующем полушарии, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Например, при движении правой руки ребенка мозговые волны "загораются" в левом полушарии мозга, которое обрабатывает прикосновения правой руки. У недоношенных детей, которые в этом возрасте, по идее, должны еще находиться в утробе, эти мозговые волны самые большие. Это открытие предполагает, что на поздних стадиях беременности (во время третьего триместра) внутриутробные пинки помогают развивать области мозга, отвечающие за чувствительность и то, как ребенок начинает осознавать свое тело. Быстрые мозговые волны после движений пропадают к моменту, когда дети достигают возраста нескольких недель.
"Известно, что спонтанное движение и последующая ответная реакция от окружающей среды в ранний период развития необходимы для правильного картирования мозга у животных, например у крыс. Мы показали, что это может оказаться аналогичным и для людей", - объяснил доктор Лоренцо Фабрици. Мозговые волны детей измерили при помощи электроэнцефалограммы и непрерывно записывали их во время сна. Всего в исследовании участвовали 19 младенцев в возрасте двух дней. На момент проведения исследования их точный гестационный возраст был между 31 и 42 неделями.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.