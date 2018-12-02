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Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе матери

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе матери
Иллюстративное фото
Исследователи нашли объяснение одному из самых милых событий, происходящих во время беременности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Naked Science.

По данным исследователей из Университетского колледжа и Госпиталя университетского колледжа Лондона, пинки ребенка, которые чувствует беременная женщина, могут позволить малышу "создать карту" собственного тела и в итоге помогут ему в исследованиях окружающего мира. Ученые измерили мозговые волны, которые производятся, когда новорожденные дети дергают конечностями во время фазы быстрого сна. Они обнаружили, что быстрые мозговые волны и их закономерность у новорожденных происходят в соответствующем полушарии, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Например, при движении правой руки ребенка мозговые волны "загораются" в левом полушарии мозга, которое обрабатывает прикосновения правой руки. У недоношенных детей, которые в этом возрасте, по идее, должны еще находиться в утробе, эти мозговые волны самые большие. Это открытие предполагает, что на поздних стадиях беременности (во время третьего триместра) внутриутробные пинки помогают развивать области мозга, отвечающие за чувствительность и то, как ребенок начинает осознавать свое тело. Быстрые мозговые волны после движений пропадают к моменту, когда дети достигают возраста нескольких недель.

"Известно, что спонтанное движение и последующая ответная реакция от окружающей среды в ранний период развития необходимы для правильного картирования мозга у животных, например у крыс. Мы показали, что это может оказаться аналогичным и для людей", - объяснил доктор Лоренцо Фабрици. Мозговые волны детей измерили при помощи электроэнцефалограммы и непрерывно записывали их во время сна. Всего в исследовании участвовали 19 младенцев в возрасте двух дней. На момент проведения исследования их точный гестационный возраст был между 31 и 42 неделями.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 15:35
Vadik,
Ничего, переживу как-нибудь rofl
 
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Vadik (Посетители) Сегодня, 15:32
Цитата: Швейк
Не знаю, так ли это на самом деле, но слышал такую байку. В некоторых племенах, живущих в бассейне реки Амазонки, существует такой обычай - когда мать вынашивает дитя в утробе, отец в какой-то период начинает разговаривать с плодом. Он рассказывает о своих предках, кто они, как жили из поколения в поколение, рассказывает подробно о себе, чем он занимается, каково его положение в племени, что говорят о нем соседи, друзья и родственники... Так вот - бывали случаи, что после этого плод просто исчезал из утробы.


Мракобесие в Вас, к сожалению, скоро начнёт переходить границы... В Вас поселился гоблин-сучков.
 
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valesa (Посетители) Сегодня, 14:39
Цитата: Швейк
плод просто исчезал из утробы.

Типа,ой,пардон-пардон, я не туда попал?! А сам думает: Нафиг мне такие проблемы? Пойду-ка поищу место получше! crazy
 
-1
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:12
Jatyrdagy perzent nege qozgalatynynda eshqandai syr joq. Oitkeni, ol - tiri jan iesi. Qozgalmasa, tiri bolmas edi. Barlyq tiri jan ieleri qozgalady. Bar bolgany sol.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 12:17
Не знаю, так ли это на самом деле, но слышал такую байку. В некоторых племенах, живущих в бассейне реки Амазонки, существует такой обычай - когда мать вынашивает дитя в утробе, отец в какой-то период начинает разговаривать с плодом. Он рассказывает о своих предках, кто они, как жили из поколения в поколение, рассказывает подробно о себе, чем он занимается, каково его положение в племени, что говорят о нем соседи, друзья и родственники... Так вот - бывали случаи, что после этого плод просто исчезал из утробы. dada
 
 

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