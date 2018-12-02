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МИД обратился к казахстанцам, которые находятся в Париже

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 14:45
МИД обратился к казахстанцам, которые находятся в Париже
Фото: ©Reuters/Stephane Mahe
В посольстве Казахстана из-за акций протеста в Париже сделали обращение к соотечественникам, которые могут находиться во Франции, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанцам порекомендовали соблюдать бдительность, ответственность и избегать мест массового скопления людей, не покидать безопасные помещения без крайней необходимости и следовать требованиям представителей органов правопорядка.

"Открыта горячая линия по тел +33145615200. По сообщению Посольства, на текущий момент казахстанских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы.
Источник: Today.kz
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