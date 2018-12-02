МИД обратился к казахстанцам, которые находятся в Париже

В посольстве Казахстана из-за акций протеста в Париже сделали обращение к соотечественникам, которые могут находиться во Франции, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



Казахстанцам порекомендовали соблюдать бдительность, ответственность и избегать мест массового скопления людей, не покидать безопасные помещения без крайней необходимости и следовать требованиям представителей органов правопорядка.



"Открыта горячая линия по тел +33145615200. По сообщению Посольства, на текущий момент казахстанских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.



Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые погромы.

