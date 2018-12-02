"Народ Казахстана будет помнить Джорджа Буша как мудрого политика" - Назарбаев

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями семье Джорджа Герберта Уокера Буша, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Отмечается, что Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине 41-го президента Соединенных Штатов Америки.



"Ваш отец был истинным патриотом своей страны и достойно служил ради процветания Америки. Он оставил неизгладимый след в мировой истории как выдающийся государственный деятель, внесший большой вклад в дело окончания холодной войны и сохранения глобальной безопасности. Народ Казахстана всегда будет помнить Джорджа Буша как мудрого политика, который приложил значительные усилия для установления и укрепления двусторонних дружеских отношений. Он был одним из первых лидеров, признавших нашу независимость. Мы с Джорджем Бушем были добрыми друзьями и часто встречались. Я всегда с теплотой вспоминаю оказанное мне гостеприимство в техасской резиденции, и особенно в родовом имении в Кеннебанкпорте в 2006 году. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и всему американскому народу", - сказано в телеграмме.



Джордж Герберт Уокер Буш скончался в возрасте 94 лет. Он занимал пост президента в 1989-1993 годах, был вице-президентом при Рональде Рейгане (1981-1989). У него остались пятеро детей, 17 внуков, восемь правнуков.