Казахстан сократит добычу нефти на 30-40 тысяч баррелей в сутки

Казахстан будет сокращать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 30-40 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По словам министра, продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти возможно, если рынок "черного золота" не придет к балансу. "Это соглашение на полгода. (Его продление - Прим. ред.) возможно, если рынок не сбалансируется. Если сбалансируется - не будет смысла", - добавил он.



Напомним, 7 декабря участники соглашения ОПЕК+ (все страны-члены ОПЕК и 11 независимых государств, включая Казахстан) договорились о продлении сделки на 2019 год. По ее условиям, общий уровень добычи нефти сократится на 1,2 миллиона баррелей в сутки.