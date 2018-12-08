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Казахстан сократит добычу нефти на 30-40 тысяч баррелей в сутки

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 06:11
Казахстан сократит добычу нефти на 30-40 тысяч баррелей в сутки
Фото пресс-службы МНЭ РК
Казахстан будет сокращать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 30-40 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам министра, продление соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти возможно, если рынок "черного золота" не придет к балансу. "Это соглашение на полгода. (Его продление - Прим. ред.) возможно, если рынок не сбалансируется. Если сбалансируется - не будет смысла", - добавил он.

Напомним, 7 декабря участники соглашения ОПЕК+ (все страны-члены ОПЕК и 11 независимых государств, включая Казахстан) договорились о продлении сделки на 2019 год. По ее условиям, общий уровень добычи нефти сократится на 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 08:32
Durys sheshim. Ar el oz qatarynan kishkenede bolsa da munai ondirisin qysqartsa, bir paidasy bolar. Aitpese, bir barreldin' - 58 dollarga satylatyny uiat.
 
 

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