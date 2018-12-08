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Длина пальцев женщин говорит о склонности к изменам – британские ученые

Просмотров:259 Опубликовано: Сегодня, 12:46
Длина пальцев женщин говорит о склонности к изменам – британские ученые
Иллюстративное фото
Научные сотрудники Оксфордского университета рассказали, как определить склонность женщины к изменам. По их мнению, об этом свидетельствует длина пальцев, сообщает Today.kz со ссылкой на Biology Letters.

В исследованиях поучаствовали 474 человека. Добровольцы заполнили специальные анкеты, а также ответили на вопросы.

Эксперты измерили анатомические показатели и провели ряд анализов.
Выяснилось, что те, кто заводил отношения "на стороне", имели отличительную особенность – у таких женщин указательный палец левой руки был длиннее безымянного. Подобная связь у мужчин не наблюдалась.

По словам ученых, соотношение длины пальцев отображало уровень женских половых гормонов эстрогенов. Они отвечают за "феминность".

Данные исследований не подтвердили заявления ученых о склонности к изменам участниц с низким эстрогеном. Высокий показатель гормона был характерен для импульсивных женщин, выражавших неудовлетворенность текущими отношениями с мужчинами.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 13:01
все побежали обследовать своих жён,а женчины внимательно оглядели свои перста lol
 
 

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