Длина пальцев женщин говорит о склонности к изменам – британские ученые

Научные сотрудники Оксфордского университета рассказали, как определить склонность женщины к изменам. По их мнению, об этом свидетельствует длина пальцев, сообщает Today.kz со ссылкой на Biology Letters.



В исследованиях поучаствовали 474 человека. Добровольцы заполнили специальные анкеты, а также ответили на вопросы.



Эксперты измерили анатомические показатели и провели ряд анализов.

Выяснилось, что те, кто заводил отношения "на стороне", имели отличительную особенность – у таких женщин указательный палец левой руки был длиннее безымянного. Подобная связь у мужчин не наблюдалась.



По словам ученых, соотношение длины пальцев отображало уровень женских половых гормонов эстрогенов. Они отвечают за "феминность".



Данные исследований не подтвердили заявления ученых о склонности к изменам участниц с низким эстрогеном. Высокий показатель гормона был характерен для импульсивных женщин, выражавших неудовлетворенность текущими отношениями с мужчинами.

