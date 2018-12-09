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Лев Лещенко экстренно госпитализирован

Просмотров:294 Опубликовано: Сегодня, 16:44
Лев Лещенко экстренно госпитализирован
Фото из открытых источников
Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из концертного зала "Мир" в Москве, где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира". Это премия за доброту в искусстве, благотворительный проект, направленный на улучшение культурной и духовной атмосферы в обществе, передает Today.kz со ссылкой на Дни.ру.

Певец почувствовал себя плохо за кулисами и пришлось вызвать неотложку.

Проблемы со здоровьем у Лещенко возникают периодически. В 2014-м его так же госпитализировали со сцены. Тогда в Израиле врачи поставили артисту неутешительный диагноз – "межпозвоночная грыжа шейного отдела".

Медики предупредили: если болезнь запустить, последствия могут оказаться плачевными – вплоть до полного паралича.
Тогда Лещенко сделали срочную операцию – удалили грыжу удалили, а в шейный отдел вставили имплант из титана и никеля.

При этом 1 декабря он появился на фестивале "Песня года" с песней "Родная земля", которая в этом году отмечает 40-летие создания.

"У меня такой плотный график, вы не представляете. Только что дал концерт в Ульяновске, сегодня Москва, завтра лечу в Воронеж, потом пойдут новогодние "огоньки", – жаловался артист.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 1 )

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