Facebook запретил разговаривать и писать о сексе

В правилах сообщества Facebook появились изменения, касающемся сексуальных домогательств, передает Today.kz со ссылкой на tjournal.ru.



В соответствующем разделе говорится, что Facebook можно использовать для обсуждения проблемы домогательств и сексуального насилия, но нельзя для "побуждения к сексуальным контактам между взрослыми".

В справочной статье, полностью переведенной на русский язык, есть полный список вещей, которые теперь нельзя публиковать на платформе. Среди них:



– объявления о наборе людей для "съемки половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа";



– просьбы присоединиться к чатам с сексуальным подтекстом;



– просьбы прислать изображение сексуального характера;



– предложения секса.



Запрещены даже неявные намеки на сексуальные темы. Например:



– общие высказывания, вроде "хочу развлечься сегодня вечером";



– "сексуально-провокационный сленг" (примеры не приведены);



– изображения полового акта, даже если они были нарисованы от руки.



В правилах не уточняется, идет ли речь про содержимое личных переписок или только про публично доступный контент, то есть, тот, что публикуется в профилях пользователей и на страницах сообществ. Однако в разговоре с The Verge представители соцсети прояснили некоторые спорные моменты. Как выяснилось, речь идет как о личных и публичных страницах в Facebook, так и чатах в Messenger. Между тем, модерироваться будет тот контент, на который пожалуются пользователи. Если никто не пожалуется, то удалять контент не будут.

