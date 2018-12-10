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Facebook запретил разговаривать и писать о сексе

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 04:54
Facebook запретил разговаривать и писать о сексе
Фото: uip.me
В правилах сообщества Facebook появились изменения, касающемся сексуальных домогательств, передает Today.kz со ссылкой на tjournal.ru.

В соответствующем разделе говорится, что Facebook можно использовать для обсуждения проблемы домогательств и сексуального насилия, но нельзя для "побуждения к сексуальным контактам между взрослыми".
В справочной статье, полностью переведенной на русский язык, есть полный список вещей, которые теперь нельзя публиковать на платформе. Среди них:

– объявления о наборе людей для "съемки половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа";

– просьбы присоединиться к чатам с сексуальным подтекстом;

– просьбы прислать изображение сексуального характера;

– предложения секса.

Запрещены даже неявные намеки на сексуальные темы. Например:

– общие высказывания, вроде "хочу развлечься сегодня вечером";

– "сексуально-провокационный сленг" (примеры не приведены);

– изображения полового акта, даже если они были нарисованы от руки.

В правилах не уточняется, идет ли речь про содержимое личных переписок или только про публично доступный контент, то есть, тот, что публикуется в профилях пользователей и на страницах сообществ. Однако в разговоре с The Verge представители соцсети прояснили некоторые спорные моменты. Как выяснилось, речь идет как о личных и публичных страницах в Facebook, так и чатах в Messenger. Между тем, модерироваться будет тот контент, на который пожалуются пользователи. Если никто не пожалуется, то удалять контент не будут.
Источник: Today.kz
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