Названы десять самых популярных Android-смартфонов 2018 года

Эксперты AnTuTu назвали десять самых популярных Android-смартфонов в 2018 году. Рейтинг опубликован на сайте компании.
Возглавляет рейтинг смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Его рейтинг - 97 процентов. На втором месте - Samsung Galaxy S9+, на третьем - Meizu 16th, они набрали по 96 процентов рейтинговых показателей.
У смартфонов Huawei Mate 10 Pro, Oppo Find X и Meizu 16th Plus, расположившихся с четвертого по шестое места соответственно, - по 95 процентов. На седьмой строке рейтинга - OnePlus 6.
Huawei Mate 10 занял восьмую позицию, а Vivo NEX Ultimate, который оснащен выдвижной фронтальной камерой, - девятую. Замыкает десятку лидеров прошлогодний флагманский смартфон Samsung Galaxy S8+.
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