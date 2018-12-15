Личный тренер Головкина стал наставником сборной Казахстана

Главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу назначен Галымбек Кенжебаев, сообщает Today.kz со ссылкой на федерация бокса РК.
Кенжебаев с 2006 года был наставником молодежной сборной Казахстана. Его тренерский стаж составляет 35 лет. Он также известен тем, что на протяжении семи лет, с 1998 по 2005 год, был личным тренером известного казахстанского боксера Геннадия Головкина до его ухода в профи-ринг.
"Сейчас наша сборная переживает определенный застой, в подготовке ничего не меняется вот уже несколько лет. Поэтому мы рекомендовали назначить главным тренером человека, который любит новации, и чьи боксеры всегда показывают прекрасные результаты", – отметил вице-президент Казахстанской федерации бокса по работе с тренерским штабом Юрий Цхай.
Ранее главным тренером сборной почти 10 лет был Мырзагали Айтжанов. Под его руководством, считают в федерации, казахстанские боксеры вышли на лидирующие позиции в мире и вошли в тройку лидеров Азии.
Под руководством Галымбека Кенжебаева молодежная сборная завоевала две золотые медали на Юношеских Олимпийских играх в 2018 году, занимала первое общекомандное место на пяти чемпионатах Азии (в 2006, 2007, 2013, 2014, 2016 годах), собрав в общей сложности 30 золотых медалей.
В 2014 году молодежная сборная Казаxстана заняла первое общекомандное место на чемпионате мира.
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