Американские астронавты вернутся на Луну - глава НАСА

В США запустили конкурс на постройку пилотируемых лунных посадочных модулей, передает РИА Новости.



Об этом заявил администратор НАСА Джим Брайденстайн, по его словам, астронавты смогут вернуться на Луну в 2028 году.



"Опираясь на уже существующие примеры сотрудничества на орбите Земли, мы расширим наше партнерство с другими государствами и частными компаниями для дальнейшего изучения Луны, а также путешествия к Марсу. Возвращение астронавтов на Луну не должно стать разовым событием, а первым шагом к устойчивому освоению ее поверхности", - приводит слова Джима Брайденстайна сайт космического агентства.



Напомним, что пилотируемое освоение космоса и возвращение человека на Луну стало одной из главных задач НАСА после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.



Сам президент США и конгрессмен Брайденстайн, ставший позже администратором НАСА, в прошлом часто говорили о планах по постройке станции на орбите Луны, высадке на ее поверхности и созданию "постоянной инфраструктуры" на спутнике нашей планеты.



Первым шагом в их реализации стало подписание "открытого" контракта между НАСА и ведущими космическими компаниями США на доставку аппаратов и грузов космического агентства к Луне в последующее десятилетие.



Следующим этапом станет, как заявил сегодня ночью Брайденстайн, постройка нескольких повторно используемых посадочных модулей, которые позволят экипажу будущей лунной орбитальной станции LOP-G посещать поверхность Луны и возвращаться назад.



Первый подобный аппарат, по его словам, совершит пробную посадку на поверхность спутницы Земли в 2024 году, а еще через четыре года американские астронавты пойдут по стопам Нила Армстронга и совершат первую "новую" высадку на Луне.

