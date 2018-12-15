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Американские астронавты вернутся на Луну - глава НАСА

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Американские астронавты вернутся на Луну - глава НАСА
Иллюстративное фото
В США запустили конкурс на постройку пилотируемых лунных посадочных модулей, передает РИА Новости.

Об этом заявил администратор НАСА Джим Брайденстайн, по его словам, астронавты смогут вернуться на Луну в 2028 году.

"Опираясь на уже существующие примеры сотрудничества на орбите Земли, мы расширим наше партнерство с другими государствами и частными компаниями для дальнейшего изучения Луны, а также путешествия к Марсу. Возвращение астронавтов на Луну не должно стать разовым событием, а первым шагом к устойчивому освоению ее поверхности", - приводит слова Джима Брайденстайна сайт космического агентства.

Напомним, что пилотируемое освоение космоса и возвращение человека на Луну стало одной из главных задач НАСА после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

Сам президент США и конгрессмен Брайденстайн, ставший позже администратором НАСА, в прошлом часто говорили о планах по постройке станции на орбите Луны, высадке на ее поверхности и созданию "постоянной инфраструктуры" на спутнике нашей планеты.

Первым шагом в их реализации стало подписание "открытого" контракта между НАСА и ведущими космическими компаниями США на доставку аппаратов и грузов космического агентства к Луне в последующее десятилетие.

Следующим этапом станет, как заявил сегодня ночью Брайденстайн, постройка нескольких повторно используемых посадочных модулей, которые позволят экипажу будущей лунной орбитальной станции LOP-G посещать поверхность Луны и возвращаться назад.

Первый подобный аппарат, по его словам, совершит пробную посадку на поверхность спутницы Земли в 2024 году, а еще через четыре года американские астронавты пойдут по стопам Нила Армстронга и совершат первую "новую" высадку на Луне.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Aleksandr Petrovich
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:21
Опоздали. Там уже китайцы на луноходе катаются lol
 
 

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