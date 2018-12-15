Что будет происходить с тенге в ближайшие недели

В Ассоциации финансистов Казахстана рассказали, какие факторы будут влиять на национальную валюту в ближайшее время, передает Tengrinews.kz.



Эксперты напомнили, что достигнутое в Вене соглашение по сокращению уровня добычи в рамках договора ОПЕК+ принесло некоторый позитив на рынок нефти. Тем не менее на фоне роста добычи в США и Саудовской Аравии нефтяные котировки двигались в боковом коридоре.



"Стоимость нефти на протяжении всей прошлой недели находилась вблизи отметки 60 долларов за баррель. Тем временем динамика доллара была также достаточно нейтральной - курс по паре USD/KZT за прошедшую торговую неделю вырос на 0,2 процента, до 371,31 тенге за доллар. Тем временем тенге также незначительно ослаб к российскому рублю - курс по паре RUB/KZT вырос на 4 тиына, до 5,60 тенге за рубль", - сообщают в АФК.



Здесь же отмечается, что низкой волатильности на валютном рынке продолжает способствовать регулярный выпуск краткосрочных нот Нацбанком в рамках проводимой денежно-кредитной политики.



"Суммарный объем изъятой ликвидности (с учетом расчетов Т+2) составил 1,84 триллиона тенге, тогда как сумма нот к погашению составила 1,68 триллиона тенге. Таким образом, заложенность НБРК по выпущенным нотам увеличилась на 160 миллиардов тенге за неделю и находится вблизи 3,8 триллиона тенге", - говорится в сообщении.



Финансовые аналитики напомнили, что Банк России объявил о повышении базовой ставки на 0,25 процента, до 7,75 процента, с 17 декабря 2018 года. Согласно официальному сообщению, "принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте".



"Вместе с тем сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Центральный банк России ожидает, что повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем установленную цель. Прогноз также учитывает принятое Банком России решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года", - сообщили эксперты.



Также отмечается, что на следующей неделе формально стартует декабрьский налоговый период в РК.



"Сроки уплаты налогов истекают 20-25 декабря. Данное событие также может оказать определенную поддержку национальной валюте", - заключается в прогнозе.

