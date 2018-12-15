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Facebook слила в Сеть неопубликованные фото семи миллионов пользователей

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Facebook слила в Сеть неопубликованные фото семи миллионов пользователей
Фото: thegadgetwire.com
У Facebook произошел очередной прокол с личной информацией пользователей. На этот раз не защищенными оказались неопубликованные фото, передает Today.kz со ссылкой на официальный блог соцсети.

В сообщении говорится, что разработчики мобильных приложений из-за обнаруженной ошибки могли получить доступ к неопубликованным фотографиям 6,8 миллиона пользователей Facebook.
Баг был найден в программном интерфейсе соцсети. Разработчики приложений могли получить доступ к фото из "сторис" или тех, что были загружены, но не опубликованы. Он просуществовал в период с 13 по 25 сентября, пока его не обнаружили и не устранили программисты Facebook.

Сотрудники соцсети пообещали решить проблему. Также они заверили, что уведомят пользователей, у которых могли утечь неопубликованные фотографии, и попросят разработчиков приложений удалить их.

Напомним, что это далеко не первый скандал, связанный с утечкой данных в Facebook. Один из последних инцидентов произошел в июне 2018 года, когда соцсеть по ошибке раскрыла личные записи 14 миллионов пользователей.
Источник: Today.kz
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