Facebook слила в Сеть неопубликованные фото семи миллионов пользователей

У Facebook произошел очередной прокол с личной информацией пользователей. На этот раз не защищенными оказались неопубликованные фото, передает Today.kz со ссылкой на официальный блог соцсети.
В сообщении говорится, что разработчики мобильных приложений из-за обнаруженной ошибки могли получить доступ к неопубликованным фотографиям 6,8 миллиона пользователей Facebook. Баг был найден в программном интерфейсе соцсети. Разработчики приложений могли получить доступ к фото из "сторис" или тех, что были загружены, но не опубликованы. Он просуществовал в период с 13 по 25 сентября, пока его не обнаружили и не устранили программисты Facebook.
Сотрудники соцсети пообещали решить проблему. Также они заверили, что уведомят пользователей, у которых могли утечь неопубликованные фотографии, и попросят разработчиков приложений удалить их.
Напомним, что это далеко не первый скандал, связанный с утечкой данных в Facebook. Один из последних инцидентов произошел в июне 2018 года, когда соцсеть по ошибке раскрыла личные записи 14 миллионов пользователей.
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