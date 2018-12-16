Названы худшие пароли 2018 года с точки зрения кибербезопасности

Компания SplashData выпустила традиционный список 100 худших паролей по итогам 2018 года, передает Today.kz.
В качестве основы для анализа специалисты по кибербезопасности использовали миллионы комбинаций, которые утекли в открытый доступ.
Пароли на первом и втором месте по сравнению с 2017 годом не изменились – это 123456 и password. Новыми в рейтинге стали комбинации 111111, sunshine, princess и 666666. Популярность паролей qwerty и football заметно снизилась.
Впервые в список попала комбинация !@#$%^&*, сложная только на первый взгляд. Еще один любопытный дебютант – donald, скорее всего, связанный с нынешним президентом США.
В целом, топ-25 самых неудачных паролей в плане кибербезопасности выглядит так:
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