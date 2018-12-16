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Названы худшие пароли 2018 года с точки зрения кибербезопасности

Просмотров:283 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Названы худшие пароли 2018 года с точки зрения кибербезопасности
Фото: lentachel.ru
Компания SplashData выпустила традиционный список 100 худших паролей по итогам 2018 года, передает Today.kz.

В качестве основы для анализа специалисты по кибербезопасности использовали миллионы комбинаций, которые утекли в открытый доступ.

Пароли на первом и втором месте по сравнению с 2017 годом не изменились – это 123456 и password.
Новыми в рейтинге стали комбинации 111111, sunshine, princess и 666666. Популярность паролей qwerty и football заметно снизилась.

Впервые в список попала комбинация !@#$%^&*, сложная только на первый взгляд. Еще один любопытный дебютант – donald, скорее всего, связанный с нынешним президентом США.

В целом, топ-25 самых неудачных паролей в плане кибербезопасности выглядит так:

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 111111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

11. princess

12. admin

13. welcome

14. 666666

15. abc

16 football

17. 123123

18. monkey

19. 654321

20. !@#$%^&*

21. charlie

22. aa123456

23. donald

24. password1

25. qwerty123
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Чупакабра (Посетители) Сегодня, 15:00
Самый безопасный пароль - это пароль сумашедшего ....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ingul
  • Aleksandr Petrovich
  • kostya_aktau
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:57
Самый худший пароль - это тот, который записан на стикере и прилеплен сбоку на рамку монитора lol lol
 
 

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