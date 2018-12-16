Названы худшие пароли 2018 года с точки зрения кибербезопасности

Компания SplashData выпустила традиционный список 100 худших паролей по итогам 2018 года, передает Today.kz.



В качестве основы для анализа специалисты по кибербезопасности использовали миллионы комбинаций, которые утекли в открытый доступ.



Пароли на первом и втором месте по сравнению с 2017 годом не изменились – это 123456 и password.

Новыми в рейтинге стали комбинации 111111, sunshine, princess и 666666. Популярность паролей qwerty и football заметно снизилась.



Впервые в список попала комбинация !@#$%^&*, сложная только на первый взгляд. Еще один любопытный дебютант – donald, скорее всего, связанный с нынешним президентом США.



В целом, топ-25 самых неудачных паролей в плане кибербезопасности выглядит так:



1. 123456



2. password



3. 123456789



4. 12345678



5. 12345



6. 111111



7. 1234567



8. sunshine



9. qwerty



10. iloveyou



11. princess



12. admin



13. welcome



14. 666666



15. abc



16 football



17. 123123



18. monkey



19. 654321



20. !@#$%^&*



21. charlie



22. aa123456



23. donald



24. password1



25. qwerty123

