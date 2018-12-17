Названа древнейшая профессия на земле

Ученый из Гарварда Манвир Сингх на основании своих многолетних исследований пришел к выводу, что самой древней профессией на земле был шаманизм, передает Today.kz со ссылкой на Phys.org.



Сингх утверждает, что люди этой профессии были и среди племен охотников в тропических джунглях, и среди кочующих народов Севера.

По описанию эксперта, шаманы – это те, кто могут приводить другого человека в транс, пограничное странное состояние. И делают они это для того, чтобы оказать какие-либо услуги обществу: предсказать будущее или погоду, исцелить человека или же благословить его на охоту.



По мнению ученого, дослужиться до звания шамана было нелегко, но зато такой человек сразу же получал более высокий статус среди своих сородичей. А за возможность узнать, что требуют от людей духи и как нужно расценить тот или иной знак, колдунам охотно платили. Таким образом, шаманизм стал первой профессиональной группой в формирующихся социальных отношениях древних людей.

