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Домашние питомцы могут защитить детей от аллергии – ученые

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 11:08
Домашние питомцы могут защитить детей от аллергии – ученые
Иллюстративное фото
Дети, живущие в семьях с домашними животными, реже страдают от аллергии на шерсть и пыльцу – к такому выводу пришли ученые из Швеции, передает Today.kz со ссылкой на журнал Plos ONE.

Речь идет о собаках и кошках. Причем, чем больше питомцев, тем лучше, уверены сотрудники Гетеборгского университета, проводившие исследование.
Ученые проанализировали данные о 1029 детях в возрасте семи-восьми лет и 249 детях восьми-девяти лет. В исследовании учитывалось количество животных, живших в доме в течение первого года жизни ребенка, а также наличие аллергии и астмы у членов семьи.

Среди детей, в доме которых не было никаких животных, с аллергией столкнулись 48-49 процентов. Дети с одним животным страдали от заболевания в 35-43 процентах случаев. Двое детей, в семьях которых содержалось пятеро любимцев, оказались совершенно здоровы.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что контакт с животными в раннем возрасте полезен для иммунной системы и формирует устойчивость к аллергенам.
Источник: Today.kz
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