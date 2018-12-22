Домашние питомцы могут защитить детей от аллергии – ученые

Дети, живущие в семьях с домашними животными, реже страдают от аллергии на шерсть и пыльцу – к такому выводу пришли ученые из Швеции, передает Today.kz со ссылкой на журнал Plos ONE.
Речь идет о собаках и кошках. Причем, чем больше питомцев, тем лучше, уверены сотрудники Гетеборгского университета, проводившие исследование. Ученые проанализировали данные о 1029 детях в возрасте семи-восьми лет и 249 детях восьми-девяти лет. В исследовании учитывалось количество животных, живших в доме в течение первого года жизни ребенка, а также наличие аллергии и астмы у членов семьи.
Среди детей, в доме которых не было никаких животных, с аллергией столкнулись 48-49 процентов. Дети с одним животным страдали от заболевания в 35-43 процентах случаев. Двое детей, в семьях которых содержалось пятеро любимцев, оказались совершенно здоровы.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что контакт с животными в раннем возрасте полезен для иммунной системы и формирует устойчивость к аллергенам.
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