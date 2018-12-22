Илья Ильин снялся с лицензионного турнира по тяжелой атлетике к ОИ-2020

Четырехкратный чемпион мира казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин не вышел на помост лицензионного турнира к Олимпиаде-2020 - Кубок Катара, который проходит в Дохе, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Казахстанец должен был выступить в весовой категории до 109 килограммов, где помимо него в этом весе были заявлены 11 спортсменов. В рывке у Ильина была заявлено больше всех участников - 180 килограммов. А в толчке - 215 килограммов, столько же было только у украинца Дмитрия Чумака. В итоге перед объявлением Ильина и выходом его на помост в упражнении рывок, стало известно, что казахстанец отказался от участия. По какой причине это произошло, пока неизвестно.



В этом году Ильин вернулся после дисквалификации на помост, выиграв чемпионат Казахстана. Тренерский штаб вносил спортсмена в состав на участие в чемпионате мира-2018, который прошел в ноябре в Ашхабаде. Однако врачи обнаружили у штангиста проблемы в позвоночнике и порекомендовали ему на время лечения отказаться.



Позже Ильин заявил, что хочет уйти из спорта на мажорной ноте, завоевав золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио-2020.