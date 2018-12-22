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Казахстанцы будут узнавать о предстоящих налоговых платежах заранее

Просмотров:21 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Казахстанцы будут узнавать о предстоящих налоговых платежах заранее
Иллюстративное фото
Вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев сообщил о новых сервисах, внедряемых в налоговой сфере, на площадке форума Digital Arena-4, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Одна из проблем сегодня в том, что мы можем посмотреть задолженность, но не можем посмотреть, какие предстоят у нас на этот год налоговые обязательства, чтобы заранее оплатить налоги. Такой возможности у нас не было, мы в этом году этот функционал реализовали. Буквально сегодня мы обновляем систему и с понедельника в пилотном режиме для жителей Павлодарской и Карагандинской областей запустим сервис предстоящих платежей.

Уже можно будет узнать, сколько нужно до конца года заплатить налогов
Раньше мы такую информацию могли получить только к концу года, когда уже начисляется пеня, это было не очень приятно. Теперь все это можно заранее оплатить", – сказал Руслан Енсебаев.

Вторая проблема, как отметил вице-министр, связана с тем, что налогоплательщику на портале надо выбирать разные реквизиты.

"Он должен понимать код назначения платежа, код бюджетной классификации, выбирать орган госдоходов – куда отправлять. То есть целая форма, которую нужно заполнять и выбирать. Человек часто не знает, что это за код, что за бюджетная классификация, что это такое, поэтому совершаются ошибки. То есть он может неправильно выбрать код и думать, что он оплатил, но на самом деле деньги ушли не туда.

Поэтому мы этот процесс сейчас максимально упрощаем, хотим снять нагрузку с людей и делать это уже в самих системах
Человек просто уплачивает определенную сумму на единый реквизит, а система уже автоматически определяет по регистрационным данным, по другим сведениям, в какой орган госдоходов соответственно перечислить суммы", – пояснил Руслан Енсебаев.

По его словам, в этом направлении уже проделана большая работа.
"Для этого необходимо привести в порядок все данные, которые мы получаем от госорганов - создать мощную внутреннюю систему, чтобы правильно просчитать налоги.

Часто здесь играет роль человеческий фактор, из-за ошибок неправильно начисляются налоги
Мы уже завершаем работу по приведению в порядок данных и настраиваем систему госорганов таким образом, чтобы не вводить данные вручную, а так, чтобы данные брались автоматом из справочника. Есть единый классификатор адресов и аналогичным образом будем отрабатывать по другим классификаторам", – заключил Енсебаев.
Источник: Today.kz
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