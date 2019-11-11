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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Названы самые "пьющие" страны мира

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 11:55
Названы самые "пьющие" страны мира
Фото : pexels.com
Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, сообщает РИА Новости.

Следом за Литвой расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7). Пятерку "лидеров" замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя. Венгрия вместе с Россией оказалась на седьмом месте также с показателем 11,1 литра. Восьмое место присудили Германии (10,8 литра), девятое — Португалии (10,7 литра) и десятое — Польше (10,6 литра).

Самыми "непьющими" в организации признали Индонезию (0,3 литра), Турцию (1,4 литра), Израиль (2,6 литра), Индию (3,0 литра) и Коста-Рику (3,8 литра).

Почти во всех рассмотренных государствах потребление алкоголя на душу населения снизилось в период с 2007 по 2017 год.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tom2005
  • Maik
 saktau (Посетители) Сегодня, 12:31
Ну наверное надо учитывать крепость напитка ведь выпить 1 литр пива это вам не 1 литр водки. Фуфло все это
 
 

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