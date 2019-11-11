Названы самые "пьющие" страны мира

Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, сообщает РИА Новости.
Следом за Литвой расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7). Пятерку "лидеров" замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).
Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя. Венгрия вместе с Россией оказалась на седьмом месте также с показателем 11,1 литра. Восьмое место присудили Германии (10,8 литра), девятое — Португалии (10,7 литра) и десятое — Польше (10,6 литра).
Самыми "непьющими" в организации признали Индонезию (0,3 литра), Турцию (1,4 литра), Израиль (2,6 литра), Индию (3,0 литра) и Коста-Рику (3,8 литра).
Почти во всех рассмотренных государствах потребление алкоголя на душу населения снизилось в период с 2007 по 2017 год.
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