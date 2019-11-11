В Казахстане предложили провести полную реформу пенсионной системы

Нынешняя пенсионная система не способна решить жилищные вопросы казахстанцев. Такое мнение озвучили в Центре стратегических инициатив, передает «Хабар 24».



Свыше 70 процентов граждан нашей страны, у которых есть пенсионные накопления, имеют меньше миллиона тенге. Но этих сумм не хватит даже на первоначальный взнос при оформлении той же самой ипотеки.



Отечественные эксперты предлагают провести новую реформу пенсионной системы, которая поможет казахстанцам не только откладывать на старость, но и накопить на жилье и другие социальные нужды.



Эксперты видят один выход из ситуации - провести полную реформу. Они предлагают перенять опыт сингапурской пенсионной системы и создать Центральный накопительный фонд. Это своего рода аналог нашего ЕНПФ.



В Сингапуре и работник, и работодатель вносят в фонд ежемесячные взносы, которые затем распределяются на три разных счета вкладчика: обычный, специальный и медицинский. Средства с обычного счета вкладчик может использовать на покупку жилья, на оплату обучения себе или другим членам семьи. Также возможны и досрочные изъятия денег в случае утраты трудоспособности или если вкладчику, например, поставят диагноз тяжелой или неизлечимой болезни.



Средства, накопленные на специальном счете, будут «неприкосновенным» пенсионным запасом. Ну а деньги с медицинского счета вкладчик может расходовать на свое здоровье.



- Такую систему можно успешно адаптировать и в казахстанских условиях. Такой комплексный подход способен отвечать интересам всех сторон, в том числе и государства, которое сможет легализовать теневую экономику, и работодателей, для которых уменьшится налоговая нагрузка на фонд оплаты труда. А работники в таком случае получат полноценный инструмент для решения своих социальных вопросов, текущих проблем. Плюс ко всему они будут накапливать средства на свою пенсию, - сказал директор по проектам Центра стратегических инициатив Бахытжан Саркеев.



Совместные обсуждения экспертов и представителей министерства труда и социальной защиты населения пройдут 20 ноября на втором форуме стратегических инициатив.



Как сообщили телеканалу в Центре стратегических исследований, глава профильного ведомства уже подтвердил свое участие.

