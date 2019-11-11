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Сколько компаний обанкротилось в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:18
Сколько компаний обанкротилось в Казахстане
Иллюстративное фото
В Казахстане 761 предприятие обанкротилось за девять месяцев 2019 года. Число разорившихся компаний назвали в Комитете государственных доходов в ответ на запрос Tengrinews.kz.

Среди 761 предприятия, заявившего в этом году о своем банкротстве, одна крупная компания, семь средних предприятий и 753 субъекта малого предпринимательства. Больше всего обанкротившихся предприятий в сфере оптовой и розничной торговли - 295 компаний. На втором месте расположилась сфера строительства, здесь 196 фирм остались без средств к существованию.

Серьезно пострадала сфера обрабатывающей промышленности - 60 производств в этом году закрылись, среди них одно крупное. Далее идут сферы: транспорт и складирование (37), сельское, лесное и рыбное хозяйство (34) и профессиональная, научная и техническая деятельность (30). Отметим, что за три квартала 2019 года 71 предприятие в сфере производства хлебобулочных изделий прекратило свою деятельность, из них пять пекарен - в Алматы.

По сравнению с прошлым годом показатели улучшились. Так, в 2018 году за девять месяцев 1213 компаний разорились, среди них три крупных и 10 средних предприятий и 1200 субъектов малого предпринимательства. Также в Комитете госдоходов отметили, что госоргану предоставляют информацию только о фактах невыплаты зарплаты из-за банкротства.

В этом году за девять месяцев 118 физических лиц не получили зарплату в полной мере. В прошлом году за этот же период 1024 человека обратились с подобной жалобой. В комитете добавили, что руководство компании должно за месяц предупреждать работников о банкротстве. По предпринимательскому кодексу Казахстана к крупному бизнесу можно отнести компанию, доход которой составляет свыше 7,5 миллиарда тенге в год.

Годовая прибыль среднего бизнеса должна быть больше 750 миллионов тенге. А компании с меньшими доходами уже относятся к малому предпринимательству.


Источник: tengrinews.kz
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