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Трассу Атырау-Уральск пообещали сделать платной уже в 2020 году

Просмотров:579 Опубликовано: Сегодня, 14:42
Трассу Атырау-Уральск пообещали сделать платной уже в 2020 году
Иллюстративное фото
По информации с сайта Ак Жайык, с 2020 по 2021 годы трассы Атырау-Уральск и Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница с Республикой Узбекистан станут платными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

— В целом, к 2024 году планируется сделать платными около 11 тысяч километров республиканской сети автодорог. Сейчас на эти участки объявлен инвестиционный конкурс, — говорится в сообщении МИИР РК.

По данным министерства, на первом этапе (2020-2021 гг.) платными станут, в общей сложности, 6 тысяч километров. В этом списке, в частности, Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница с Узбекистаном, а также Атырау-Уральск. Остальные 5 тысяч километров сделают платными в 2022-2023 гг.

Между тем, Департамент полиции Атырауской области сообщает, что в последние годы на дорогах республиканского значения наблюдается рост трафика, в том числе связанного с перевозкой грузов. Сотрудники ДП и АО «КазАвтоЖол» провели хронометраж, и, например, только за сутки по трассе Атырау-Уральск проехало 6150 грузовых и легковых автомобилей. Министерство пока не сообщает о размере будущей платы, но, в любом случае, речь идёт о весьма серьёзных суммах.

А сейчас в Казахстане действуют четыре платные трассы: Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Хоргос и Алматы – Капшагай. На сегодня общий сбор составил более 4 млрд тенге.


Источник: uralskweek.kz
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Комментарии ( 6 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 17:45
Заезжайте на платку со степи минуя пункт оплаты. Сомневаюсь, что они ее огородят со всех сторон. И готовьтесь, что подорожает всё и вся. Барыги с нас сдерут свои потерянные бабосы.
 
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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 16:28
В принципе все норм. Так как у каждого гражданина есть авто, а то и три, то зачем бы этим не пользоваться!? Все равно люди севшие на авто, никогда пешком не будут ходить. Так что, платить будут все. Это как с ютубом, смотри не смотри, а рекламу все равно посмотришь.
 
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  • arelav_74
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:13
RRR,
А нет, извиняюсь, вы правы!

Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года № 245-II «Об автомобильных дорогах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2019 г.)
Статья 5-1. Принятие решения об использовании автомобильной дороги (участка) на платной основе
3. В решении об использовании автомобильной дороги на платной основе должны быть указаны:

1) начальный и конечный пункты с возможностью проезда по другой существующей альтернативной дороге;


Но пока такого решения нет и соответственно не указана альтернативная дорога

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • arelav_74
  • Aktauskii
 jokerok (Посетители) Сегодня, 15:31
Цитата: RRR
По закону, вроде бы, должна быть и у человека должно быть право выбора...

Это по Российскому. У нас предусмотрительно это "забыли" вписать в закон.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • tolk
 1arab (Посетители) Сегодня, 15:22
Я думаю для того чтобы сделать платной необходимо, чтобы она соответствовала
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:15
какую именно они хотят сделать? если ту, что черех Махамбет то пускай, я не против lol
 
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  • strana.kz
  • Dushman
  • arelav_74
  • Aktauskii
 RRR (Посетители) Сегодня, 15:03
А есть альтернативная бесплатная дорога? По закону, вроде бы, должна быть и у человека должно быть право выбора...
 
 

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