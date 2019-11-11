Трассу Атырау-Уральск пообещали сделать платной уже в 2020 году

По информации с сайта Ак Жайык, с 2020 по 2021 годы трассы Атырау-Уральск и Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница с Республикой Узбекистан станут платными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.



— В целом, к 2024 году планируется сделать платными около 11 тысяч километров республиканской сети автодорог. Сейчас на эти участки объявлен инвестиционный конкурс, — говорится в сообщении МИИР РК.



По данным министерства, на первом этапе (2020-2021 гг.) платными станут, в общей сложности, 6 тысяч километров. В этом списке, в частности, Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница с Узбекистаном, а также Атырау-Уральск. Остальные 5 тысяч километров сделают платными в 2022-2023 гг.



Между тем, Департамент полиции Атырауской области сообщает, что в последние годы на дорогах республиканского значения наблюдается рост трафика, в том числе связанного с перевозкой грузов. Сотрудники ДП и АО «КазАвтоЖол» провели хронометраж, и, например, только за сутки по трассе Атырау-Уральск проехало 6150 грузовых и легковых автомобилей. Министерство пока не сообщает о размере будущей платы, но, в любом случае, речь идёт о весьма серьёзных суммах.



А сейчас в Казахстане действуют четыре платные трассы: Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Хоргос и Алматы – Капшагай. На сегодня общий сбор составил более 4 млрд тенге.