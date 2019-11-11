Как с нового года изменится работа ИП работающих на основе патента

Будут ограничены в применении патента те виды деятельности, осуществление которых практически невозможно без привлечения наемных работников.
С 1 января 2020 года вступают в силу отложенные с 2018 года нормы Налогового кодекса в части изменения требования по применению индивидуальными предпринимателями специального налогового режима на основе патента. В чем заключаются изменения, и что необходимо предпринять для перехода на другие специальные режимы налогообложения рассказала руководитель управления налогооблажения отдельных видов предпринимательства Комитета государственных доходов (КГД) Гульмира Смагулова, сообщает Zakon.kz.
В чем заключаются изменения
Как отметила спикер, Налоговым кодексом вводится ограниченный перечень видов деятельности при осуществлении которых сохраняется право применения патента. Всего сюда входят 32 вида деятельности, в основном предусматривающих оказание различных частных услуг. Между тем, действующим Налоговым кодексом ограничение на применение патента предусмотрено по 12 видам деятельности (недропользование, производство подакцизной продукции, консультационные услуги, финансовая и страховая деятельность и т.д.).
Основной целью такого ограничения является недопущение неформальных трудовых отношений и сокрытия реальных доходов. Будут ограничены в применении патента те виды деятельности, которые предполагают получение соответствующих доходов и осуществление которых практически невозможно без привлечения наемных работников (круглосуточная торговля, реализация продуктов питания, торговля на рынках и т.д.). Введение перечня видов деятельности, помимо ограничений по размерам доходов и использования наемных работников, соответствуют международной практике, где в основном аналогичные режимы применяют мелкие ремесленники. Вводимая норма направлена на снижение теневого оборота с легализацией наемных работников.
- Необходимо отметить, что из 268 тысяч предпринимателей, получивших патенты в текущем году, 55,7% (148 953 ИП) приходится на деятельность в сфере торговли, из которых больше 55% осуществляют данную деятельность в столице, городах республиканского и областного значения. Тем налогоплательщикам, вид деятельности которых не включен в разрешенный перечень, следует перейти на один из указанных режимов налогообложения: специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или с использованием фиксированного вычета либо на общеустановленный порядок налогообложения, – отметила Гульмира Смагулова. Что необходимо предпринять для перехода на другие специальные режимы налогообложения
Для перехода с патента на другие налоговые режимы индивидуальным предпринимателям, применяющим сейчас режим патента, нужно позаботиться о выборе режима налогообложения и направить в налоговые органы в электронном виде (через кабинет налогоплательщика) или на бумажном носителе уведомление о применяемом режиме налогообложения.
При этом для правильного оформления в уведомлении надо указать выбранный режим налогообложения, а в качестве причины - несоответствие условиям применения патента с обязательным указанием даты - 1 января 2020 года.
- При непредставлении указанного уведомления в срок до 1 января 2020 года налоговые органы будут обязаны перевести таких налогоплательщиков исключительно на общеустановленный порядок налогообложения, перейти с которого на другие специальные налоговые режимы для малого бизнеса возможно только через год, – предупредила спикер.
Преимущества применения других СНР, на которые перейдут предприниматели
Предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства в рамках реализации Послания Главы государства от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» получат освобождение от уплаты налогов на доходы сроком на три года.
-Сохраняется упрощенный порядок ведения учета и представления налоговой отчетности, освобождения от ведения бухгалтерского учета, – дополнила Гульмира Смагулова.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.