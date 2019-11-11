«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Ноября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.7 KZT
  • €1 = 428.7 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как с нового года изменится работа ИП работающих на основе патента

Просмотров:731 Опубликовано: Сегодня, 15:33
Как с нового года изменится работа ИП работающих на основе патента
Иллюстративное фото
Будут ограничены в применении патента те виды деятельности, осуществление которых практически невозможно без привлечения наемных работников.

С 1 января 2020 года вступают в силу отложенные с 2018 года нормы Налогового кодекса в части изменения требования по применению индивидуальными предпринимателями специального налогового режима на основе патента. В чем заключаются изменения, и что необходимо предпринять для перехода на другие специальные режимы налогообложения рассказала руководитель управления налогооблажения отдельных видов предпринимательства Комитета государственных доходов (КГД) Гульмира Смагулова, сообщает Zakon.kz.

В чем заключаются изменения

Как отметила спикер, Налоговым кодексом вводится ограниченный перечень видов деятельности при осуществлении которых сохраняется право применения патента. Всего сюда входят 32 вида деятельности, в основном предусматривающих оказание различных частных услуг. Между тем, действующим Налоговым кодексом ограничение на применение патента предусмотрено по 12 видам деятельности (недропользование, производство подакцизной продукции, консультационные услуги, финансовая и страховая деятельность и т.д.).

Основной целью такого ограничения является недопущение неформальных трудовых отношений и сокрытия реальных доходов. Будут ограничены в применении патента те виды деятельности, которые предполагают получение соответствующих доходов и осуществление которых практически невозможно без привлечения наемных работников (круглосуточная торговля, реализация продуктов питания, торговля на рынках и т.д.). Введение перечня видов деятельности, помимо ограничений по размерам доходов и использования наемных работников, соответствуют международной практике, где в основном аналогичные режимы применяют мелкие ремесленники. Вводимая норма направлена на снижение теневого оборота с легализацией наемных работников.

- Необходимо отметить, что из 268 тысяч предпринимателей, получивших патенты в текущем году, 55,7% (148 953 ИП) приходится на деятельность в сфере торговли, из которых больше 55% осуществляют данную деятельность в столице, городах республиканского и областного значения. Тем налогоплательщикам, вид деятельности которых не включен в разрешенный перечень, следует перейти на один из указанных режимов налогообложения: специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или с использованием фиксированного вычета либо на общеустановленный порядок налогообложения, – отметила Гульмира Смагулова.

Что необходимо предпринять для перехода на другие специальные режимы налогообложения

Для перехода с патента на другие налоговые режимы индивидуальным предпринимателям, применяющим сейчас режим патента, нужно позаботиться о выборе режима налогообложения и направить в налоговые органы в электронном виде (через кабинет налогоплательщика) или на бумажном носителе уведомление о применяемом режиме налогообложения.

При этом для правильного оформления в уведомлении надо указать выбранный режим налогообложения, а в качестве причины - несоответствие условиям применения патента с обязательным указанием даты - 1 января 2020 года.

- При непредставлении указанного уведомления в срок до 1 января 2020 года налоговые органы будут обязаны перевести таких налогоплательщиков исключительно на общеустановленный порядок налогообложения, перейти с которого на другие специальные налоговые режимы для малого бизнеса возможно только через год, – предупредила спикер.

Преимущества применения других СНР, на которые перейдут предприниматели

Предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства в рамках реализации Послания Главы государства от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» получат освобождение от уплаты налогов на доходы сроком на три года.

-Сохраняется упрощенный порядок ведения учета и представления налоговой отчетности, освобождения от ведения бухгалтерского учета, – дополнила Гульмира Смагулова.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика