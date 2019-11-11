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Почему сексуальное воспитание в РК находится на уровне каменного века

Просмотров:283 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Почему сексуальное воспитание в РК находится на уровне каменного века
Иллюстративное фото
В Казахстане вопросы полового и сексуального воспитания – по‑прежнему на уровне каменного века. Причем каменный век в головах взрослых!

Чтобы исправить ситуацию и уберечь сегодняшних детей от завтрашних трагедий, в стране запускают проект по гендерному и половому просвещению родителей. Инициаторы столь нужного дела – “Tandau Foundation” и проект “UyatEmes.kz”. Финансовая поддержка – фонд местных инициатив (CFLI, Канада).

По данным специалистов, 42 процента молодых людей в Казахстане начинают половую жизнь в возрасте до 18 лет. Начинают без базовых знаний о культуре сексуального поведения и самое главное – о репродуктивном здоровье. Как лучше предохраняться, чем грозят незащищенный секс и аборт – об этом с рано взрослеющими подростками не говорят в семье, школе, медучреждениях.

– К нам в школу приходила медкомиссия, всех девочек проверяли и в справках писали, девственница ли школьница. Часть моих одноклассниц просто сбежала с осмотра, – рассказала на пресс-завтраке, посвященном запуску проекта, одна из ее участниц.

Как выяснилось на встрече, в копилке уже взрослых девушек и женщин немало историй, связанных с этапами взросления. От некоторых хотелось смеяться сквозь слезы.

– На мой вопрос о том, что такое менструация, апай сказала, что это матка плачет из-за того, что ее не оплодотворили, – поведала другая девушка.

– А когда во время планового осмотра на вопрос гинеколога я ответила, что половой жизнью не живу, доктор подняла на меня глаза со словами: “И что, даже не пробовали?”, – рассказала еще одна присутствовавшая на пресс-завтраке.

Тем временем в отечественных школах до сих пор нет предмета по половому и сексуальному просвещению, найти качественную и полную информацию в Интернете сложно, особенно на казахском языке, – чаще всего при соответствующем запросе Сеть выдает вам порнографический контент. И зачастую именно онлайн-порнография становится настольным пособием для молодежи.

– Риск порнографии в качестве преимущественного источника информации в том, что она формирует нереалистичные представления о сексуальных отношениях, в которых нормой является практика насилия и незащищенного секса, – выражают обеспокоенность эксперты.

При этом популярно мнение, что половое просвещение – это удел родителей, а не системы образования. Родители же в большинстве случаев избегают обсуждения этой щекотливой для них темы из-за ложного стыда, а также собственной некомпетентности в этих вопросах. Восполнить эти пробелы, которые часто приводят к неисправимым ситуациям и даже трагедиям, взялись неравнодушные люди. В их числе – Асель ШАНАЗАРОВА и Карлыгаш КАБАТОВА.

– Мы разработаем обучающую программу для родителей и научим их объяснять детям взаимо­связь между правом на сексуально-репродуктивное здоровье и гендерным равноправием. Понимание этих концепций поможет научить детей безопасному поведению.
Участников проекта ждут онлайн-тренинги, публичные лекции в городах, вебинар для специалистов, работающих с детьми и подростками, а также открытое обсуждение по итогам, – рассказали инициаторы.

В том, что именно с взрослых надо начинать просвещение, говорят истории из реальной жизни, в которых, например, дочь, застигнутую за чтением книги о сексе, мать называет проституткой, а также по-прежнему живые традиции вывешивать простыню новобрачных на всеобщее обозрение с доказательством невинности молодой. О том, что кровь при дефлорации (нарушение целостности девственной плевы) может отсутствовать в силу физиологических особенностей (при аплазии – врожденном отсутствии плевы) или других факторов (травмы, занятия спортом), взрослые тети и дяди предпочитают не знать. А на выходе получают забеременевших дочек-подростков и мальчиков с триппером. Либо детей, ставших жертвами насильников (нередко из числа ближних родственников), которые не были обучены основам безопасного поведения и не знали, что могут ответить “нет” на приставания взрослого мужчины и сообщить об этом родителям.


Источник: caravan.kz
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