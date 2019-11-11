Собаку научили говорить. И это не шутка

Американский логопед Кристина Хангер не только помогает людям с нарушениями речи, но и научила свою собаку говорить.26-летний специалист решила перенести опыт, который она использует в работе с 1−2-летними детьми, на своего домашнего питомца Стеллу, сообщает People. Для этого Кристина собрала дома устройство с закреплёнными на доске несколькими кнопками, каждая из которых при нажатии воспроизводит звуковой файл со словом.Начав тренировать своего пса в 8-недельном возрасте, за полтора года ежедневных тренировок хозяйка научила собаку «говорить» сразу 29 различных слов и более того — животное научилось составлять из них фразы длиной до 5 слов.Методика обучения была простой — перед каждым действием, которое можно выразить одним или несколькими словами, имеющимися на доске, Кристина нажимала соответствующие кнопки. Со временем собака запомнила не только значение каждой из них, но и научилась комбинировать слова соответствующие тому, что в данный момент хочет сказать Стелла.«Я удивлена, потому что каждый день моя собака говорит мне что-то новое, чего не говорила до этого. По уровню сложности фраз и их построению Стелла уже сейчас напоминает 2-летнего ребёнка. Я планирую и дальше продолжать обучение, добавляя слова на доску — своим изобретением я хочу сделать связь между хозяевами и их питомцами ещё глубже», — подчеркнула логопед.В настоящее время «словарный запас» собаки включает в себя слова, как выражающие конкретное действие (есть, играть, гулять) или предмет (мяч, пляж), так и «эмоции» (радостная, грустная), а также имена хозяйки и её бойфренда.