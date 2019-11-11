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Токаев поручил без спешки перейти на 12-летнее обучение

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 17:53
Токаев поручил без спешки перейти на 12-летнее обучение
Фото:akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с докладом о текущей работе ведомства и его планах на будущее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Глава государства поддержал министерство по вопросу самостоятельного отзыва лицензий у частных вузов, чьи учебные программы и уровень обучения не соответствуют требованиям времени, а также поручил разработать нормативно-правовую базу указанной процедуры на законодательном уровне.

Президент поручил министерству системно, без спешки организовать переход на 12-летнее обучение, уделив внимание подготовке инфраструктуры, программы и образовательной системы в целом. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову. Она доложила Президенту о ходе исполнения его поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана.

Глава государства был ознакомлен с результатами работы по анализу эффективности деятельности квазигосударственного сектора. Годунова представила информацию о ходе аудита, проводимого в ряде регионов, в том числе в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях, городе Алматы, а также в отдельных государственных органах.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.


Источник: tengrinews.kz
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