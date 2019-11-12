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WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 04:17
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Фото Турар Казангапов©
Администрация мессенджера WhatsApp начала пожизненно блокировать пользователей, состоящих в групповых чатах с "подозрительными" названиями, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на портал WABetaInfo.

Как отмечается, одним из первых с вечным баном столкнулся пользователь с ником Mowe11. На сайте Reddit он рассказал, что его друг ради шутки поменял название университетской группы на "Детская порнография", после чего все участники этого сообщества были навсегда занесены в черный список.

О похожем случае также рассказал юзер FranciscoAlfaro, после того как руководство WhatsApp без видимой на то причины забанило около ста человек, состоявших в школьной группе. В службе поддержки мессенджера ответили, что учетные записи были заблокированы по причине нарушения правил сервиса. В чем именно оно заключалось, в WhatsApp не уточнили.

Восстановить аккаунт после такой блокировки нельзя. Вернуться в мессенджер можно единственным способом, зарегистрировав новую учетную запись с другого номера телефона. Как именно WhatsApp находит "злонамеренные" группы, пока неясно.

Чтобы избежать блокировки, администраторам групп рекомендуется ограничить круг людей, которые могут менять название чата.


Источник: tengrinews.kz
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