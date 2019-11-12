Тимур Кулибаев продает аэропорт Алматы. Какие планы у будущего нового владельца?

Forbes.kz поговорил с источником, знакомым с подробностями готовящейся сделки.



Как сообщил источник, консорциум TAV Airports (42% принадлежит Groupe ADP, международному оператору парижских аэропортов Шарль-де-Голль, Орли и Ле-Бурже) и VPE Capital (компания по управлению активами в странах СНГ) будет реконструировать и достраивать аэропорт до уровня современного международного. По словам источника, размер инвестиций в проект оценивается в миллиарды долларов США.



Три дня назад Groupe ADP на своем сайте сообщила, что переговоры с нынешним владельцем международного аэропорта Алматы могут быть завершены в ближайшие недели или месяцы.



Аэропорт Алматы, экономической столицы Казахстана, является крупнейшим аэропортом в Центральной Азии: в 2018 году он принял около 6 миллионов пассажиров, половина из которых была на международных маршрутах. Казахстан, самая большая страна в мире, не имеющая выхода к морю, с территорией 2,7 млн кв. км, является движущей силой экономического роста в регионе и обеспечивает 60% ВВП Центральной Азии. Эта операция вписывается в стратегию развития ADP Groupe и аэропортов TAV в Центральной Азии» - говорится в сообщении.



На KASE, эмитентом которой является аэропорт Алматы, сообщений на эту тему нет. Владельцем аэропорта, согласно аудированного финансового отчета за 2018 год, является зарегистрированная в Нидерландах Venus Airport Investments B.V. Аудиторы Deloitte в разделе «Основание для мнения с оговоркой» отмечают, что группа не раскрыла наименование конечной контролирующей стороны в прилагаемой консолидированной финансовой отчетности, что не соответствует Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Однако в документах, имеющихся на KASE, указывается, что единственным владельцем Venus Airport Investments B.V. является сингапурская Steppe Capital Pte. Ltd, контролируемая Тимуром Кулибаевым.



Как известно, вопрос несоответствия условий аэропорта Алматы увеличившемуся пассажиропотоку поднимался неоднократно, но решению его мешало крайне неудачное расположение здания пассажирского терминала. С восточной стороны проходит глиссада (самолеты заходят на посадку), с северной вплотную прилегал Авиаремонтный завод № 405, принадлежащий на паритетных началах миллиардерам Александру Машкевичу, Алиджану Ибрагимову и Патоху Шодиеву. Проект размещения международного терминала в глубине территории, на куполообразные строения которого прежний менеджмент потратил несколько лет и более $100 млн, был признан международным консультантом в лице Hochtief «ущербным» - буксировка самолетов через две взлетно-посадочные полосы значительно увеличивает расходы наземного обслуживания для авиакомпаний.



По словам источника, аэропорт будет строиться в северном направлении, договоренность с хозяевами авиаремонтного завода достигнута. В финансовом отчете аэропорта Алматы говорится, что в декабре 2018 группа заключила договор на покупку недвижимого имущества с отлагательным условием на общую сумму свыше 2 млрд тенге, и по состоянию на 31 декабря 2018 был выплачен аванс в размере свыше 1 млрд тенге, а после отчетной даты на сделку получено разрешение соответствующих государственных органов. Возможно, речь идет о территории будущего строительства. В апреле 2019 группа создала новую дочернюю компанию ТОО «Almaty FBO» для управления бизнес-авиацией.



Аэропорт Алматы на протяжении многих лет является прибыльной компанией. В 2018 были объявлены и выплачены дивиденды по финансовым результатам 2016 года в размере 2,3 млрд тенге. Выручка в 2018 увеличилась до 65,3 млрд тенге по сравнению с 55,8 млрд тенге в 2017 году, валовая прибыль – с 10,6 млрд тенге до 12,7 млрд тенге.

Справка



Venus Airport Investment B.V. купил аэропорт Алматы в апреле 2011 года у владевших им на паритетных началах Meridian Capital (конечными бенефициарами на тот момент были Аскар Алшимбаев, Сауат Мынбаев, Евгений Фельд) и SAT Info Systems, «дочка» SAT & Company, контроль в которой принадлежал Кенесу Ракишеву, но почти треть привилегированных акций - Тимуру Кулибаеву через ТОО «Алмэкс Плюс».